Un avioneta se estrelló en una zona comercial y murieron diez personas

Una aeronave bimotor de pequeño tamaño se desplomó en la mañana de este domingo cerca del centro de la ciudad turística de Gramado, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, y las diez personas que iban a bordo murieron, detalló la Defensa Civil Nacional a media tarde.

El aparato, un turbohélice Piper Cheyenne 400, chocó primero contra la chimenea de un edificio y luego contra el segundo piso de una casa para después caer sobre una tienda de muebles, dijo en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública regional.

El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, había señalado en redes sociales que las informaciones iniciales apuntaban a que los pasajeros no sobrevivieron.

Las víctimas, tanto el tripulante como los pasajeros, eran de la misma familia, según informaciones preliminares del organismo.

Medios locales afirmaron que se trataría del empresario Luiz Cláudio Galeazzi, quien pilotaba la avioneta, y su familia.

Además, 17 personas que se encontraban en el lugar del accidente resultaron heridas, dos de ellas gravemente, por quemaduras o por haber inhalado el humo del incendio que se desató tras el desplome.

La aeronave despegó poco después de las 9:00 hora local del aeropuerto regional de Canela, a un par de kilómetros del lugar del accidente, en condiciones de mucha neblina.

El avión se dirigía a la ciudad de Jundiaí, en el estado de São Paulo, si bien en un inicio los bomberos dijeron que viajaba a Florianópolis.

Los videos del accidente muestran un incendio en una explanada con muebles en exposición, en medio de sirenas de bomberos y en un día con mucha niebla.

Gramado es una de las ciudades más visitadas del sur de Brasil, conocida por su arquitectura de inspiración alemana y su paisaje montañoso.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y aseguró que las autoridades aeronáuticas investigan las causas.

Este es el segundo accidente con varias víctimas fatales este fin de semana en Brasil, luego de que 41 personas murieran el sábado en un accidente de ómnibus en Minas Gerais (sureste).

Lula calificó de “terrible” la tragedia del ómnibus, que se habría producido luego de que la carga de un camión que circulaba en sentido contrario se desprendiera de la carrocería e impactara al vehículo con pasajeros.