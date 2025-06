Donald Trump amenaza con tomar el control del Canal de Panamá

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump amenazó con reafirmar el control de su país sobre el Canal de Panamá, acusando a la nación centroamericana de cobrar tarifas excesivas por utilizar el paso, que permite a los barcos cruzar entre los océanos Pacífico y Atlántico.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump también advirtió que no dejaría que el canal cayera en las "manos equivocadas", y pareció advertir de la posible influencia china en el paso, escribiendo que el canal no debería ser administrado por el gigante asiático.

"Nuestra Marina y comercio han sido amenazados de una forma muy injusta e imprudente. Las tasas que cobra Panamá son ridículas", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario electo denunció una creciente influencia de China en el canal, una situación preocupante que amenaza los intereses de su país, ya que los negocios estadounidenses dependen del canal para transportar bienes entre los océanos Atlántico y Pacífico.

El canal de Panamá, que fue concluido por Estados Unidos en 1914, fue devuelto al país centroamericano bajo el acuerdo de 1977 suscrito por el presidente demócrata Jimmy Carter y Omar Torrijos. Panamá retomó el control completo del paso comercial en 1999.

"Era exclusivamente para que Panamá los administrara, no China ni nadie más", dijo Trump. "¡Nunca dejaríamos ni dejaremos que caiga en malas manos!".

Un 5% del comercio marítimo mundial pasa por el canal de Panamá.