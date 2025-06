Vladimir Putin anticipó que habrá más destrucción en Ucrania

Tras un ataque ucraniano de drones a 1000 kilómetros del frente en la ciudad rusa de Kazán, el presidente Vladimir Putin advirtió que habrá “más destrucción” en Ucrania en respuesta a los bombardeos. “Sea quien sea, y por mucho que intenten destruir, se enfrentarán a una destrucción muchas veces mayor y se arrepentirán de lo que intentan hacer en nuestro país”, afirmó durante una reunión gubernamental que difundió en televisión.

el mandatario ruso acusó al gobierno ucraniano de lanzar un bombardeo “masivo” con drones, que alcanzaron un bloque de viviendas de lujo a unos 1000 kilómetros de la frontera, en el centro del país. Además, amenazó nuevamente con atacar el centro de Kiev con un “misil balístico hipersónico” como forma de represalia.

El Ministerio ruso de Defensa señaló que los ataques contra instalaciones energéticas ucranianas de las últimas semanas se lanzaron “en respuesta al uso por parte de Kiev de misiles suministrados por las potencias occidentales para atacar territorio ruso”. Por su parte, Ucrania no hizo ningún comentario sobre el ataque, que fue el último de una serie de bombardeos cada vez más frecuentes.

En videos difundidos en las redes sociales rusas, se pudo ver el impacto de drones contra un edificio de cristal de gran altura, y en varios edificios residenciales en la región de Tatarstán. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que Kazán había sido atacada por tres oleadas de drones entre las 7.40 y las 9.20, mientras que el servicio de prensa del gobernador de Tatarstán, Rustam Minnikhanov, sostuvo que en total fueron ocho dispositivos: seis alcanzaron edificios residenciales, uno una instalación industrial y otro fue derribado sobre un río.

Las autoridades locales afirmaron que no hubo víctimas, pero, como forma de precaución, se interrumpieron los vuelos en el aeropuerto de Kazán durante algunas horas y se cancelaron todas las concentraciones multitudinarias del fin de semana. Los aeropuertos de Izhevsk, una ciudad más pequeña al noreste de Kazán, y Saratov, a unos 650 kilómetros al sur de Kazán, también habían interrumpido temporalmente los vuelos.

Los ataques -que el gobierno de Ucrania no reconoció de acuerdo con su política de seguridad- se produjeron después de que otro ataque ucraniano perpetuado contra una ciudad de la región fronteriza rusa de Kursk matara a seis personas, entre ellas un niño.