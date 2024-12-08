Trump ratificó que buscará cerrar una inmediata tregua entre Ucrania y Rusia

Donald Trump y Volodimir Zelensky se encontraron durante cuarenta y cinco minutos en el Palacio Eliseo de Francia para tratar una posible tregua entre Rusia y Ucrania. Trump ratificó a Zelensky lo que ya sabía: el presidente electo de los Estados Unidos pretende un cese del fuego a pocas horas de ocupar la Casa Blanca, el próximo 20 de enero.

Pocas horas después del cónclave en París con Trump y Macron, Zelensky posteó en su cuenta oficial de X: “Todos queremos que esta guerra termine lo antes posible y de manera justa”, en sintonía con la agenda internacional de Trump.

El líder republicano no tenía en agenda la cita con Zelensky. Fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que actuó detrás del cortinado para lograr que Trump acepte un encuentro con el mandatario de Ucrania. Macron representó los intereses geopolíticos de Europa, que resiste la tregua rápida que plantea Trump para concluir la guerra entre Ucrania y Rusia.

El 24 de febrero de 2025 se cumplen tres años del conflicto, y Trump desea llegar a esa fecha con un cese del fuego firmado entre Kyiv y Moscú. Zelensky comparte esa intención, pero difiere -apoyado por la OTAN- respecto a las condiciones que propone el futuro presidente de los Estados Unidos.

La semana pasada, Zelensky envió a Washington a Andriy Yermak, su principal asesor político. En DC, Yermak se encontró con el vicepresidente electo, JD Vance, y Keith Kellogg y Mike Waltz, dos consejeros clave de Trump. La reunión fue pura diplomacia, adonde Vance, Kellogg y Waltz describieron a Yermak las bases de la tregua que propone Trump a Ucrania y Rusia.

La iniciativa de Trump para un cese del fuego entre Ucrania y Rusia se apoya en una propuesta que Kellogg y Fred Fleitz -ex analista de la CIA- redactaron hace ocho meses.

Durante la reunión en el Palacio Eliseo, Trump reiteró la misma información que Vance, Kellogg y Waltz aportaron a Yermak. Y en este contexto, Zelensky planteó que está dispuesto a firmar una tregua si obtiene su ingreso inmediato a la OTAN y si queda bajo reclamo diplomático el territorio de Ucrania que ocupó Putin en casi tres años de invasión.