El presidente de Paraguay se refirió al caso Loan

Luego de que desde el gobierno de Paraguay negaran pruebas materiales del ingreso de Loan Danilo Peña -el niño de cinco años que desapareció en Corrientes- al país limítrofe, el presidente Santiago Peña destacó el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad su país y la Argentina en las fronteras que comparten entre sí, y remarcó su vínculo con la administración de Javier Milei.

“No podemos controlar físicamente las fronteras, necesitamos coordinar más el trabajo de inteligencia. Al narcotráfico y al crimen organizado no lo vamos a controlar poniendo murallas en las fronteras y ríos gigantescos que tenemos”, afirmó y marcó: “Es imposible controlar la actividad ilegal de forma física, necesitamos que sea con la inteligencia. Al crimen organizado lo combatimos con instituciones y gobierno organizados”.

Así, en diálogo con Radio Mitre, -si bien no hizo alusión al caso Loan en particular- celebró el trabajo que llevan en común sus ministros con la titular de la cartera de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y valoró los “esfuerzos que se están haciendo”. “Nosotros tenemos mucho retraso en materia de integración física que pueda facilitar nuestro trabajo. Tenemos que tener un enfoque inteligente”, consideró.