Le Pen dijo que si llega al poder, Francia no enviará tropas a Ucrania

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, advirtió que si ganan las elecciones legislativas y forman gobierno, el presidente Emmanuel Macron no tendrá las manos libres en política exterior y de defensa y no podrá enviar militares a Ucrania.

Enseguida, desde el Palacio del Elíseo respondieron que Macron es el "jefe de las Fuerzas Armadas" y que es él quien toma esas decisiones.

En una entrevista publicada este jueves por Le Telegramme, Le Pen subraya que su candidato a primer ministro, Jordan Bardella, respetará las reglas institucionales sobre las competencias del jefe del Estado, pero según su lectura eso no le permite a Macron hacer lo que quiera y a ese respecto ya le han fijado las "líneas rojas" sobre la guerra en Ucrania.

Afirma que Bardella "no tiene intención de buscar querellas (con Macron) pero ha planteado líneas rojas. Sobre Ucrania, el presidente no podrá enviar tropas".

"Ser jefe del Ejército para el presidente es un título honorífico puesto que es el primer ministro el que controla la caja", destaca la líder de la Agrupación Nacional (RN), en alusión a que corresponde al gobierno elaborar y aprobar los presupuestos.

En las últimas semanas, el presidente francés ha dado pasos suplementarios, al menos en el discurso, en el apoyo a Ucrania, al contemplar en particular la posibilidad de enviar instructores militares franceses al territorio ucraniano para formar las tropas.

Hasta ahora, esa instrucción se lleva a cabo esencialmente en Francia o en Polonia.

La RN ha rechazado el envío de militares a Ucrania, donde podrían convertirse en objetivo de ataques rusos, como también se opone a que las armas entregadas por Francia se utilicen para atacar el territorio ruso, con el argumento de que hay que evitar una espiral que conduzca a su país a la guerra.

El presidente es el "jefe de las Fuerzas Armadas", subrayó este jueves el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, en respuesta a Marine Le Pen. "En los ámbitos esenciales de la política exterior y de la seguridad nacional, está obligado a actuar directamente puesto que, según la Constitución, negocia y concluye tratados, ya que es el jefe de las Fuerzas Armadas", indicó Lecornu