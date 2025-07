Comenzó en Perú el juicio contra Keiko Fujimori por lavado de activos

La ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori se sentó en el banquillo este lunes en la apertura del juicio que enfrenta por lavado de activos dentro del escándalo Odebrecht, y por el que podría ser condenada a hasta 30 años de prisión.

Durante los últimos seis años, el equipo especial de fiscales "Lava Jato" investigó a la hija del anciano expresidente Alberto Fujimori, quien fue indultado en diciembre de 2023 cuando cumplía una pena por violaciones de derechos humanos.

Con la presencia de Keiko, el juicio oral se instaló a la mañana temprano en un tribunal de Lima.

"Mi nombre es Keiko Sofía Fujimori Higuchi (...) trabajo como Presidenta del partido Fuerza Popular y gano 14.000 soles mensuales (alrededor de 3.600 dólares)", dijo la influyente política.

El juicio - en el que están citados unos 1.500 testigos- podría tardar más de un año. El fiscal del caso, José Domingo Pérez, llegó a la audiencia con chaleco antibalas y bajo fuerte resguardo.

La fiscalía peruana concluyó que Fujimori financió sus campañas de 2011 y 2016 con dinero de Odebrecht que no declaró.

Según la acusación, la constructora brasileña le entregó 1,2 millones de dólares a Fujimori dentro del esquema de sobornos que montó alrededor de América Latina a cambio de contratos.

En las afueras de la sede judicial, se congregaron unos 80 simpatizantes al grito de "¡justicia sí, venganza no! Keiko es inocente".

"Venimos a defender la inocencia de nuestra lideresa Keiko Fujimori, este juicio carece de seriedad", dijo a la AFP Sadith López, de 57 años.

La trama del escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú ha salpicado también a cuatro expresidentes del país, entre 2001 y 2016.

De 49 años y líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú, Fujimori siempre ha proclamado su inocencia. Durante las investigaciones, ha cumplido 16 meses de prisión preventiva.

Keiko Fujimori está imputada por lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia, falsedad y declaración falsa en un procedimiento administrativo.

La fiscalía pide 30 años y 10 meses de prisión para la tres veces excandidata a la presidencia peruana.