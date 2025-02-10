Tragedia en Guatemala: un ómnibus cayó por un puente y al menos 55 personas murieron

Al menos 55 personas murieron este lunes por la madrugada cuando un autobús cayó por un puente al norte de Ciudad de Guatemala. El número de heridos asciende a 20, informó una fuente de los equipos de rescate.

Moisés Ortiz, vocero de la Fiscalía, precisó que “se han contabilizado 53 personas fallecidas en el lugar”. En tanto, la portavoz del Hospital estatal San Juan de Dios, Marlyn Pérez, precisó que murieron otras dos personas que estaban en grave estado.

Leandro Amado, un vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala, detalló que además hay “aproximadamente 20 heridos, la mayoría en estado crítico”.

El ómnibus extraurbano cayó por el puente de Belice, al norte de Ciudad de Guatemala, y quedó parcialmente sumergido en un río. Las autoridades dijeron que entre los fallecidos hay menores de edad.

Cómo fue el accidente que enluta a Guatemala

En un principio se informó que el micro, con más de 30 años de antigüedad, transportaba a unos 50 pasajeros, pero las autoridades guatemaltecas confirmaron que no hay cifras oficiales de la cantidad total de viajeros a bordo.

Carlos Hernández, vocero de los bomberos municipales, explicó que el autobús perdió el control de los frenos y colisionó contra otros dos automóviles. Luego, impactó en la “valla metálica de la orilla de la ruta y siguió de largo hasta caer a la hondonada (precipicio) donde se encuentra el río de aguas negras”. El ómnibus quedó “totalmente volcado”, dijo.

El presidente de Guatemala, Bernando Arévalo, movilizó al Ejército y a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) hasta la zona para ayudar con las labores de rescate. También declaró “luto nacional”.

“La tragedia en el Puente Belice es un dolor nacional que lamento profundamente. Me solidarizo con las familias de las víctimas que hoy amanecen con una noticia desgarradora. Su dolor es mi dolor”, escribió en la red social X el presidente guatemalteco.

TN