Acuerdo con Ucrania: EEUU advirtió con "herramientas militares de presión" a Rusia

El vicepresidente JD Vance dijo el jueves al Wall Street Journal que todas las opciones militares y económicas estaban sobre la mesa si Rusia no aceptaba negociar de buena fe para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Hay herramientas económicas de influencia, hay, por supuesto, herramientas militares de influencia” disponibles para Estados Unidos contra el presidente Vladimir Putin de Rusia, dijo Vance al Journal en una entrevista publicada el jueves por la noche.

Se espera que Vance se reúna con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania en Munich el viernes.

Los comentarios de Vance se produjeron después de que el presidente Donald Trump dijera el miércoles que había iniciado conversaciones con Putin para poner fin a la guerra.

Expectativas

Trump también dijo que era poco probable que Ucrania regresara a sus fronteras anteriores a 2014, y que la futura membresía de la OTAN para el país no era práctica.

Vance dijo al Journal que era demasiado pronto para hablar sobre acuerdos territoriales específicos o garantías de seguridad para Ucrania.

“Hay cualquier cantidad de formulaciones, de configuraciones, pero nos preocupa que Ucrania tenga independencia soberana”, dijo.

El miércoles, Trump no mencionó la inclusión de Ucrania en las conversaciones, una omisión que causó preocupación entre los aliados estadounidenses en Europa de que Ucrania pudiera quedar al margen de estas negociaciones.

Un día después, Trump dijo que "por supuesto" Ucrania estaría involucrada.

Zelensky también habló con Trump el miércoles.

Zelensky ha dicho que cualquier acuerdo sin Ucrania no sería aceptable.

"El presidente no va a entrar en esto con anteojeras", dijo Vance al Journal.



"Va a decir: 'Todo está sobre la mesa, hagamos un trato'".

El comentario de Vance sobre la influencia militar contra Rusia se produjo un día después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijera que el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania no sería parte de ninguna garantía de seguridad.

(Con información de Clarin)