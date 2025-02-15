El reencuentro del argentino Iair Horn con su familia tras casi 500 días de cautiverio

Esta mañana, el grupo terrorista Hamas liberó al argentino Iair Horn junto a otros dos rehenes. Aún son siete los argentinos que continúan secuestrados por la organización palestina.

Iair, que pasó casi 500 días en cautiverio, fue entregado a la Cruz Roja Internacional a las 5:12 horas de la Argentina. Luego, protagonizó un conmovedor reencuentro con su familia.

Horn fue abrazado por un familiar, mientras se escucha a su mamá -Ruthy- decir: “Primero a él, quiero ver eso yo”. Fue ella quien inmediatamente lo abrazó y comenzó a besarlo.

Iair Horn tiene 46 años y emigró a Israel en octubre del 2000. Estudió en el Scholem Aleijem de Villa Crespo y a los 22 se fue del país para escapar de la crisis económica y social que se vivía en la época. Al tiempo, su hermano Eitan, de 38 años, siguió sus pasos. Ambos son fanáticos de Atlanta y cuando vivían en Buenos Aires integraban Nofesh, una agrupación de jóvenes judíos.

Los hermanos fueron secuestrados en Nir Oz. Iair vivía en Kfar Saba, una ciudad del Distrito Central de Israel, y trabajaba en tareas de mantenimiento. El 7 de octubre había viajado al kibbutz para visitar a su hermano y ese día ambos fueron atrapados en el ataque terrorista encabezado por Hamas.

Tanto Horn como el rusoisraelí, Alexander Trufanov y Sagui Dekel-Chen, de ascendencia estadounidense fueron entregados a la Cruz Roja y fueron parte del sexto canje de rehenes por presos palestinos. Sin embargo, crece la angustia por los siete argentinos que continúan secuestrados.

Iair fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 junto a su hermano Eitan. El argentino pasó 496 días en cautiverio. Su familia dio las gracias al Ejército israelí por arriesgar sus vidas en Gaza y aseguró que no dejará de trabajar hasta que todos los rehenes sean liberados.

A pesar de la liberación de Iair Horn, todavía hay siete argentinos cautivos en Gaza. Además de Eitan Horn y la familia Silberman-Bivas, siguen secuestrados otros dos hermanos: David y Ariel Cunio que fueron capturados en Nir Oz, una de las granjas agrícolas colectivas devastadas por el ataque de Hamas.

Fuente: TN