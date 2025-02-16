El preocupante mensaje de Francisco en medio de la internación

Afectado por una bronquitis, el papa Francisco pasó su segunda noche internado en el hospital Gemelli de Roma. Desde su internación, envió un mensaje donde remarcó que aún es pronto para pensar en el alta médica, ya que todavía necesita tratamiento para su enfermedad.

A través de un texto preparado por el mismo Sumo Pontífice, el Vaticano difundió el texto para el Ángelus tras la celebración de la misa del Jubileo de la Cultura, el cardenal José Tolentino de Mendonça leyera la homilía de Francisco, quien está hospitalizado desde el viernes pasado.

“Todavía necesito tratamiento para mi bronquitis. Agradezco por el afecto, la oración y la cercanía con los que me están acompañando estos días, así como quiero agradecer a los médicos y al personal sanitario de este hospital por su cuidado: realizan un trabajo valioso y muy agotador”, señaló Jorge Bergoglio.

Según el último comunicado emitido por la Santa Sede, argentino de 88 años, continúa en un estado clínico “discreto”, sin presentar fiebre y descansando de manera estable. “Este domingo es el tercer día de internación del Papa Francisco, ya n tiene fiebre y los médicos le prescribieron reposo absoluto. Tiene una bronquitis aguda, una infección en las vías respiratorias”, señaló la periodista de C5N Pamela Francescato.

El mismo tiempo, la comunicadora detalló que, durante la mañana de este domingo, el Sumo Pontífice desayunó, leyó los periódicos, “está muy bien de humor y sigue los exámenes médicos que le realizan cotidianamente”.

En el Ángelus, Francisco recordó el Jubileo “dedicado especialmente a los artistas que han venido de diversas partes del mundo” y agradeció la preparación del evento al Dicasterio para la Cultura y la Educación, cuyo prefecto es el cardenal Tolentino de Mendonça.

“Deseo saludar a todos los artistas que han participado: me habría gustado estar con ustedes, pero como saben, me encuentro aquí en el Policlínico Gemelli porque todavía necesito algo de tratamiento para mi bronquitis”, indicó. Además, renovó su llamamiento a la paz e invitó a todos a “seguir orando por la paz en la martirizada Ucrania, en Palestina, en Israel y en todo el Medio Oriente, en Myanmar, en Kivu y en Sudán”.

“Nuestro primer pensamiento va para el papa Francisco. Rezamos por su salud, agradecemos la visión y el apoyo que siempre nos ofrece”, agregó el cardenal Tolentino de Mendonça al inicio de la celebración que encabezó en la basílica de San Pedro.

