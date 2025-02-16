"El tiempo se está agotando": el mensaje de Hamas tras la última liberación de rehenes

Los terroristas del grupo terrorista Hamas entregaron a los rehenes israelíes liberados este sábado en una ceremonia en la Franja Gaza un reloj de arena con el mensaje “El tiempo se está agotando”.

Hamas liberó en una ceremonia organizada en el enclave a tres de los rehenes capturados el 7 de octubre de 2023 que seguían en la Franja: Sagui Dekel-Chen, de 36 años; Alexander Trufanov, de 29; e Iair Horn, de 46.

Durante la misma, celebrada ante decenas de milicianos palestinos enmascarados y armados con fusiles, sobre un escenario donde se leían frases como “No habrá migración, salvo a Jerusalén”, uno de los terroristas entregó a Iair Horn el reloj, que según medios árabes va dirigido a Einav Zangauker, una de las portavoces de las familias de los rehenes y madre de Matan, cautivo en Gaza.

En el reloj, dispuesto en la mesa del escenario, se podía leer la frase “El tiempo se está agotando”.

De los 251 rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023, 70 continúan en la Franja tras la liberación de los tres de este sábado, como parte del acuerdo de alto el fuego entre el grupo terrorista palestino e Israel.

Por su parte, el Servicio de Prisiones israelí vistió este sábado a presos palestinos liberados con chaquetas con la frase “No olvidaremos ni perdonaremos”, junto a la estrella de David, confirmó el propio organismo en un mensaje en su canal de WhatsApp.

Junto al mensaje, el Servicio de Prisiones adjuntó imágenes de los presos arrodillados en una celda para mostrar la frase serigrafiada en árabe en negro en la espalda de sus chaquetas de color gris.

Israel liberó este sábado en Gaza a 333 presos gazatíes arrestados tras el comienzo de la guerra, además de nueve presos palestinos en Cisjordania ocupada y dos en Jerusalén Este. Otros 24 presos serán deportados a Egipto, y de ahí previsiblemente a otros países.

Un preso gazatí que inicialmente iba a ser liberado en Cisjordania finalmente será trasladado a Gaza, confirmó a EFE un funcionario de la gobernación de Ramala que cooordina las liberaciones.

De los nueve presos liberados en Cisjordania, cuatro tuvieron que ser trasladados al hospital por su mal estado de salud, dijo la Media Luna Roja Palestina en un comunicado.

Entre los liberados hoy en Ramala no se veía ninguna chaqueta como la de la fotografía. Todos llevaban abrigo y algunos tenían kufiyas (el pañuelo tradicional palestino) que les cubrían el cuello.

Las liberaciones se producen después de que Hamás entregara a los rehenes israelíes Alexander Trufanov, Iair Horn y Sagui Dekel-Chen en la Franja de Gaza, en una ceremonia en la que posaron con regalos y dieron discursos ante la multitud de milicianos congregada.

Las autoridades israelíes han criticado en varias ocasiones la teatralidad de las puestas en libertad de los rehenes, que se han ido volviendo cada vez más elaboradas a medida que avanzaba la tregua.

Fuente: Infobae