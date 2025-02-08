Encontraron estrellada a la avioneta desaparecida en Alaska

Los restos del avión que desapareció con 10 personas a bordo en Alaska, en el noroeste de Estados Unidos, fueron encontrados este viernes y se descarta que haya sobrevivientes, anunció la Guardia Costera.

Las partes de la aeronave de Bering Air, con la que se perdió contacto el jueves por la noche, fueron encontrados a 55 kilómetros de la ciudad de Nome. Una foto distribuida por la Guardia Costera muestra el fuselaje del avión y escombros sobre el hielo marino.

“Tres personas fueron encontradas en el interior y se informó de que habían fallecido”, aseguraron. “Se estima que las siete personas restantes están dentro de la aeronave, pero actualmente son inaccesibles debido a la condición del avión”, agregaron.

Qué se sabe sobre el accidente

El Cessna Caravan, un avión turbohélice monomotor, partió de Unalakleet a las 14:37 de la tarde del jueves y, menos de una hora después, se perdió el contacto con él, según David Olson, director de operaciones de Bering Air. Había nieve ligera y niebla, con una temperatura -8,3º C, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El avión volaba rumbo a Nome, una localidad separada por apenas 235 kilómetros a través de la bahía de Norton Sound, cuando desapareció. Fue encontrado al día siguiente después de una extensa búsqueda.

El avión sufrió “algún tipo de evento que les hizo experimentar una pérdida rápida de altitud y una pérdida rápida de velocidad”, explicó el teniente comandante de la Guardia Costera Benjamin McIntyre-Coble. “No puedo especular con qué fue ese evento”.

Las autoridades se apresuran a recuperar los restos de las víctimas y los del pequeño avión del inestable hielo marino antes los fuertes vientos y la nieve que se esperan en la zona. ”Las condiciones allí son dinámicas, así que tenemos que hacerlo de manera segura y de la forma más rápida posible”, dijo a la agencia de noticias AP Jim West, jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios de Nome.

Las autoridades señalaron que se empleará un helicóptero Black Hawk para mover la aeronave una vez que se retiraren los cuerpos.

Entre las víctimas estaban Rhone Baumgartner y Kameron Hartvigson, que habían viajado a Unalakleet para reparar un sistema de recuperación de calor crucial para la planta de agua de la comunidad, según el Consorcio de Salud Tribal Nativo de Alaska.

”Estos dos miembros de nuestro equipo perdieron sus vidas sirviendo a otros”, manifestó David Beveridge, vicepresidente de salud ambiental e ingeniería de la organización, en un comunicado. “La pérdida de estas dos increíbles personas y todos los demás a bordo del avión se sentirá en toda Alaska”. Los nombres de las demás víctimas no se han hecho públicos por el momento.

El alcalde de Nome, John Handeland, se emocionó al hablar de las muertes y del operativo de respuesta. ”Nome es una comunidad fuerte, y en tiempos difíciles nos unimos y nos apoyamos mutuamente. Espero que el apoyo continúe en los próximos días mientras todos trabajamos para recuperarnos de este trágico incidente”, afirmó.

La tragedia es uno de los accidentes aéreos más letales en el estado en 25 años. Este caso se suma a una serie de incidentes aéreos recientes en Estados Unidos. El 30 de enero, la colisión entre un helicóptero militar y un avión de pasajeros provocó la muerte de 67 personas en Washington D.C.

Dos días después, la caída de un avión sanitario en un concurrido barrio de Filadelfia mató a siete personas, seis de ellas mexicanas, e hirió a otras 19.

Fuente: TN