Sociedad Rural de Corrientes corte de transito Elecciones
Polarización

Ecuador elige presidente

Por El Litoral

Sabado, 08 de febrero de 2025 a las 17:42

El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, polariza este domingo con la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, en los comicios para los que hay otros 14 candidatos.
El grito de "una sola vuelta" resonó para Noboa y para González en sus respectivos cierres de campaña, un objetivo para el que necesitan sacar la mitad más uno de los votos válidos, o mínimo el 40% y no menos de 10 puntos porcentuales de ventaja sobre el resto.
El contexto de extrema polarización suma a la tensión política provocada por el terror de las bandas criminales.

