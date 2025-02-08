¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fuerte advertencia de israel

Conmoción por el frágil estado de los liberados de Hamas

Por El Litoral

Sabado, 08 de febrero de 2025 a las 17:44

El quinto grupo de rehenes que liberó este sábado Hamas despertó el alerta de Israel. Fueron tres civiles que, a simple vista, se los notaba muy desmejorados en su condición física. Su aspecto no pasó desapercibido y provocó la advertencia del Benjamín Netanyahu: "Las imágenes chocantes que hemos presenciado hoy no quedarán sin respuesta". Minutos antes, frente al escenario, los liberados en el centro de Gaza fueron obligados a hablar y a pedirle al primer ministro israelí que no detenga el acuerdo de alto el fuego.
En una ceremonia organizada en Deir el-Balah, centro de Gaza, las milicias pusieron en manos de la Cruz Roja a Ohad Ben Ami, de 56 años; Eli Sharabi, de 52 y Or Levy, de 34, quie fue tomado a la fuerza en el festival Nova. 

