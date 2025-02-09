Ecuador elije nuevo presidente y hay posibilidad de balotage

Daniel Noboa, el millonario y joven heredero de un emporio bananero, quiere la reelección en Ecuador. En frente, la candidata correísta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, buscará arrebatarle a la centroderecha el gobierno y dar un giro a la izquierda, bajo un clima de violencia narco que convirtió al país en uno de los más inseguros de la región.

Este domingo los ecuatorianos elegirán entre la continuidad o el regreso del correísmo al poder, en unas elecciones marcadas por el enorme desafío de frenar la guerra entre los grupos criminales por el control del tráfico de drogas y el riesgo de una nueva crisis energética que hace pocos meses obligó a cortes programados de hasta 14 horas diarias.

En estos comicios, del que participarán un total de 16 candidatos, se elegirán un binomio presidencial, 151 asambleístas y cinco parlamentarios andinos. Según las encuestas, solo Noboa y González tienen reales posibilidades de ganar, aunque todo parece indicar que el resultado se definirá en un balotaje previsto para el 13 de abril. Quien triunfe asumirá el 24 de mayo próximo y gobernará hasta 2029.

“Hay tres posibilidades. Que Noboa gane, que haya una segunda vuelta entre el presidente y González o que el elevado nivel de indecisos, de hasta el 30% según los sondeos, cambie las proyecciones y surja un candidato sorpresa como ocurrió en las últimas elecciones con el propio Noboa”, dijo a TN la analista Glaeldys González, especialista en temas ecuatorianos del Crisis Group.

En ese escenario, se menciona a la activista ambiental Andrea González, candidata de la Sociedad Patriótica y expostulante a la vicepresidencia en la fórmula del periodista Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023 en plena campaña en las últimas elecciones presidenciales.

Para ganar en primera vuelta, se necesita una mayoría absoluta de votos válidos o al menos el 40% y una diferencia mayor a 10 puntos sobre el rival más cercano.

Qué está pasando en Ecuador

Noboa accedió a la presidencia tras ganar en forma sorpresiva, en octubre de 2023, las elecciones adelantadas tras la disolución del Parlamento y la dimisión del presidente Guillermo Lasso en mayo de ese año. En una fórmula conocida en Ecuador como “muerte cruzada”, el ganador de los comicios fue electo para completar el período de gobierno del mandatario renunciante.

En esos comicios, el actual presidente accedió al balotaje de manera inesperada tras quedar en segundo lugar detrás de Luisa González. En el balotaje, el empresario bananero, de 37 años, derrotó a la postulante correísta y se convirtió en presidente. Ahora, el escenario podría volver a repetirse en una segunda vuelta, aunque con un final aún incierto. Pero el mandatario, según coinciden analistas, es el favorito.

Noboa asumió el gobierno el 23 de noviembre de 2023 por un período de poco menos de un año y medio. Su breve gestión estuvo marcada por la violencia narco y los interminables apagones, derivados de una grave sequía, que pusieron en jaque a su administración.

La inseguridad es la principal preocupación ciudadana, según todas las encuestas, mucho más que el desempleo y la difícil situación económica y social. De hecho, más de 30 políticos fueron asesinados en los últimos dos años. El país pasó de tener solo seis homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a un récord de 47 por cada 100.000 en 2023. Ahora, según las estadísticas, ese índice bajó a 38 después que Noboa declaró el estado de conflicto armado interno tras el golpe comando a un canal de televisión transmitido en vivo y movilizó a las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos criminales.

“En términos generales, Noboa tiene una aprobación aceptable, aunque muy debilitada. Su popularidad subió después de la militarización de la lucha contra el narcotráfico, pero la crisis hídrica lo desgastó muchísimo por la falta de respuestas que se le achaca a su gobierno. El país estuvo tres semanas con apagones de 14 horas diarias y eso tuvo un fuerte impacto económico”, dijo Glaeldys González.

Para la analista, sin embargo, el presidente conserva “una base de popularidad y su partido se ubica como potencial fuerza legislativa”.

Su rival más poderosa es Luisa González, la “delfín” del expresidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica en 2017 tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción.

“La Revolución Ciudadana tiene una buena base electoral y eso le ha permitido mantenerse vigente a nivel nacional, regional y local. Pero el movimiento sufrió un fuerte desgaste por escándalos de corrupción. Ella ha hecho énfasis en que aplicará mano dura contra el crimen organizado, pero lo complementará con una visión social de derechos humanos”, dijo la analista.

El tema de las violaciones de derechos humanos ha estado presente en el debate. El Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CDH) denunció 27 desapariciones forzadas a manos de militares en Ecuador, en el marco de la lucha contra el crimen. Cuatro de esas víctimas fueron menores de entre 11 y 15 años de edad, asesinados tras ser detenidos en un control militar. Sus cuerpos aparecieron calcinados. Por el caso hay 16 efectivos detenidos.

Luisa González busca distanciarse de la imagen de Rafael Correa

“Luisa González ha tratado de desligarse de lo que representa Correa porque es vista como una especie de subordinada del expresidente, como si no tuviera ideas propias. Antes, su discurso apuntaba al pasado, a volver al pasado, a los buenos tiempos (del correísmo), pero ahora se ha abocado a presentar un futuro”, comentó la especialista del Crisis Group.

Hoy la situación social derivada de un difícil presente económico, con un elevado nivel de desempleo y 28% de pobreza, parece estar en segundo plano. Los ecuatorianos están más atentos a la inseguridad y en su mayoría respaldan la militarización de las calles. Esa es, a juicio de observadores, su principal carta de triunfo, más allá de las denuncias de abusos que se han expandido en los últimos meses.

“Hay gente que realmente le agradece a Noboa el combate al crimen organizado. Se ha notado una mejora. Pero ha aparecido un fenómeno nuevo, que es el de los sicarios, los secuestros, los vacunadores (que piden sumas de dinero a cambio de “protección” obligatoria). Además, está latente una nueva crisis energética. Por eso sigo creyendo que habrá balotaje”, dijo a TN el exdirector de los diarios El Comercio y El Telégrafo Fernando Larenas.

Para la analista del Crisis Group, la problemática de la violencia sigue vigente, así como la crisis penitenciaria que mantuvo en vilo al país con continuos motines en los últimos años.

“La seguridad es una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos y van a tomarlo mucho en cuenta a la hora de votar. El tema de crisis eléctrica también porque afecta al día a día y en el aspecto socioeconómico tiene mucho peso el empleo y la pobreza. Hay un deterioro en cuanto a las condiciones socioeconómicas de la población. La pobreza se profundizó y eso también estuvo vinculado con la crisis de seguridad. El año pasado hubo tres trimestres de crecimiento negativo. El país está entrando en recesión”, concluyó.

