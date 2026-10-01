Una mujer condenada a muerte sobrevivió a dos inyecciones letales en Estados Unidos

La reclusa Christa Pike, de 50 años, sobrevivió ayer a dos dosis de inyección letal durante su ejecución en Tennessee, Estados Unidos. El Departamento Correccional del estado confirmó que la mujer resistió la administración de pentobarbital y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Según un testimonio de su defensa citado por la BBC, Pike recibe en el hospital “medidas salvavidas”. La ejecución había generado controversia horas antes, ya que tuvo que ser autorizada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, después de que una corte de apelaciones de Tennessee la frenara en el último momento.

Ejecución fallida

De acuerdo a lo que informó la agencia de noticias EFE, los testigos que estaban en el lugar escucharon la respiración de Pike durante casi una hora después de aplicarle dos tandas completas de pentobarbital.

Además, los periodistas que vieron el procedimiento dijeron que la mujer permaneció despierta en la primera fase del intento de ejecución, donde conversó con funcionarios y hasta cantó junto a su guía espiritual.

Catherine Sweeney, de la emisora WPLN presenció el episodio y contó que las instrucciones del protocolo no establecen qué ocurriría en caso de que una persona permaneciera con vida luego de las dos tandas de inyecciones letales. Hasta el momento, todavía no se determinó cuál fue el factor que provocó la falla en el procedimiento.

Ante esto, la defensa legal de Pike presentó una moción de emergencia ante el Tribunal Supremo para detener la ejecución. Su argumentó giró en torno a que la condenada de 50 años estaba en una “agonía innecesaria”.

Crimen y una espera de 30 años

Pike estuvo detenida durante más de tres décadas en el corredor de la muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años con la que asistió a un centro de capacitación laboral en Knoxville en 1995.

De concretarse, Pike habría sido la primera mujer ejecutada en el estado de Tennessee en más de dos siglos. Tenía 18 años cuando cometió el crimen junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp, y una joven llamada Shadolla Peterson.