Trump cuestionó a Zelenski por los ataques a petroleras rusas: “Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó contra su par ucraniano, Volodimir Zelenski, por las tensiones y dificultades para poner fin a la guerra con Rusia. El norteamericano cuestionó los ataques de Kiev contra instalaciones petroleras y pidió por un nuevo mandatario.

“Más le vale detenerse”, advirtió Trump sobre Zelenski, a quien acusó de desoír sus indicaciones para evitar ataques contra refinerías rusas. Según el presidente estadounidense, esas operaciones podrían agravar la escasez internacional de combustibles, en un contexto de tensión por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente. Les sugiero que elijan a un nuevo líder capaz de alcanzar un acuerdo, porque podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”, afirmó.

Las declaraciones se conocieron después de que Trump anunciara una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, y un acuerdo para flexibilizar las restricciones que limitaban las exportaciones rusas de diésel. La decisión generó preocupación en Ucrania y en varios gobiernos europeos, ante la posibilidad de que Moscú obtenga mayores ingresos mientras continúa la ofensiva militar.

Desde Kiev, el canciller ucraniano, Andriy Sybiga, defendió a Zelenski a través de las redes sociales. Sostuvo que el presidente cuenta con el respaldo de la población y consideró que las críticas provenientes del exterior confirman que está haciendo bien su trabajo.



