Christa Pike vuelve a prisión tras sobrevivir a la pena de muerte

Christa Pike, la única persona conocida en sobrevivir una ejecución con inyección letal en Estados Unidos, volvió a la cárcel este 10 de octubre tras recibir el alta médica. La condenada de 50 años fue trasladada al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center de Nashville, el centro penitenciario femenino donde permanecía recluida desde hacía más de tres décadas, después de pasar diez días hospitalizada a raíz del procedimiento fallido del 30 de septiembre.



El intento de ejecución convirtió el caso de Christa Pike en un hito sin precedentes en la historia de la pena de muerte en el país. El estado de Tennessee le administró dos dosis del barbitúrico pentobarbital, pero Pike sobrevivió y fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona, donde su equipo legal llegó a temer que hubiera sufrido muerte cerebral.



Su recuperación desató un debate jurídico sobre qué ocurrirá a continuación: si el estado intentará ejecutarla nuevamente, o si la condena será conmutada.



Sus abogados, Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey y Kelly Gleason, comunicaron el sábado el traslado en un comunicado. “Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y se encuentra ahora en el Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, donde ha estado recluida durante más de 30 años”, señalaron, según la CBS News. Y se precisó que Pike continúa bajo atención médica dentro de la cárcel.