Masacre en EE.UU.: un hombre mató a balazos a ocho personas

Un hombre mató a tiros a ocho personas, entre ellas una mujer embarazada y dos niños, en una ciudad del estado de Pensilvania, norte de Estados Unidos, antes de quitarse la vida, según informaron medios locales. Las autoridades informaron más tarde que el atacante baleó a integrantes de su propia familia y a un amigo de la mujer embarazada que se encontraba en la casa.



El medio Erie News Now informó que la policía acudió el viernes hacia las 17 a un domicilio en Erie tras recibir reportes de disparos y encontró a dos mujeres muertas en la calle.



El presunto autor se atrincheró en la vivienda mientras los agentes rodeaban el inmueble y le ordenaban salir. Aunque medios locales dijeron que durante el operativo se escucharon nuevos disparos, la Policía de Erie indicó que no hubo detonaciones luego de la llegada de los agentes.



"Los sonidos provenían de dispositivos aturdidores y municiones químicas usados por SWAT", aclaró el jefe de policía local, Rick Lorah, que detalló que el operativo se desarrolló sin conocimiento de lo que sucedía dentro de la vivienda.



Al ingresar, los efectivos encontraron una escena devastadora que se extendía por al menos dos pisos de la vivienda.



Las fuentes confirmaron que hallaron a varias víctimas más muertas en distintos sectores de la casa, entre ellas dos chicos pequeños. El presunto tirador fue encontrado muerto dentro de la vivienda, aparentemente por una herida de bala autoinfligida.



"Es una escena horrible", declaró el viernes por la noche el jefe Lorah a los periodistas. "Hubo una gran pérdida de vidas dentro y fuera de esa vivienda. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas por esta tragedia. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente la magnitud de la pérdida de vidas que hubo acá"."Las imágenes de video analizadas muestran a las dos mujeres" que luego aparecieron muertas fuera de la casa "llegar a la residencia angustiadas, pidiendo ayuda", indicó el jefe de la Policía