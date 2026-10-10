Trump declaró la emergencia federal en Alabama y Florida por el huracán Isaías

El huracán Isaías se debilitó a categoría 1 tras tocar tierra el viernes cerca de Destin, en el noroeste de Florida, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la declaración federal de emergencia para varias zonas de Florida y Alabama.

Según confirmó la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, la medida abarca a los condados de Baldwin, Mobile y Escambia, todos ubicados en la zona sur del estado, sobre la costa del golfo de México. Además, la declaración incluye a la tribu Poarch Band of Creek Indians, que posee tierras de reserva en esa región.

Qué implica la declaración de emergencia

La gobernadora Ivey agradeció la aprobación de la solicitud presentada por Alabama y destacó que la decisión permitirá agilizar la llegada de asistencia federal. “Esta declaración de emergencia facilitará a nuestros socios federales la tarea de brindar asistencia en cualquier respuesta”, sostuvo.

Ivey remarcó que el estado continuará trabajando junto a la Administración Trump y otros organismos para enfrentar la crisis provocada por el huracán.

Emergencia también en Florida

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó a través de redes sociales que también se aprobaron declaraciones de emergencia para el estado de Florida, que se prepara para el impacto de Isaías.

“La tormenta ya está aquí. Abróchense los cinturones en este momento. No salgan a las calles”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa el viernes.

Miles de personas sin luz por el huracán Isaias

Isaías tocó tierra como huracán de categoría 2 y avanzó rápidamente hacia el norte a través de Alabama, mientras la potencia de sus vientos disminuía drásticamente. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó vientos máximos sostenidos de 144 km/h, correspondientes a la categoría 1 de la escala de Saffir-Simpson.

Según el sitio Poweroutage, hay más de 430.000 usuarios sin luz en Florida y más de 315.000 en Alabama.

Isaías es el primer huracán que azota el este de Estados Unidos desde el paso de Milton por la costa del golfo en Florida en 2024.

Se prevé que descargue fuertes lluvias y cause posibles inundaciones en gran parte del sureste durante el fin de semana, y luego en partes la región centro-norte y el noreste del país hasta el lunes.

Los meteorólogos advirtieron también que las condiciones podrían favorecer la formación de tornados en el Panhandle, Georgia y las Carolinas.

TN