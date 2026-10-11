El papa León XIV deberá someterse a una operación

A menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, el Papa León XIV anunció que en “los próximos días” deberá someterse a una operación por un nódulo en un pulmón, detectado en una fase “muy inicial”.

El propio León XIV, de 71 años, comunicó el diagnóstico este domingo desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus y ante miles de fieles que lo escuchaban desde la plaza de San Pedro.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, informó.

Luego, explicó que los médicos “consideran oportuno intervenir” y por ello, siguiendo sus consejos, finalmente ha decidido “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”.

“Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo”, concluyó, saludando con la mano desde la ventana antes de desaparecer y volver al palacio.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó luego que el pontífice permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana después de la cirugía.

“En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”, indicó Bruni en una breve comunicación.

Según lo planificado, el procedimiento se realizará en el hospital Agostino Gemelli de Roma, donde el Vaticano cuenta con un departamento privado desde los años ochenta, en tiempos de Juan Pablo II.

La operación tendrá lugar a menos de un mes de la llegada prevista del pontífice a la Argentina, como parte de su primera gira apostólica por Sudamérica.

De acuerdo con el cronograma informado, León XIV visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de pasar por Uruguay y antes de continuar su recorrido por Perú.

Durante su estadía en la Argentina, la agenda contempla un encuentro con el presidente Javier Milei, actividades pastorales y una misa en Luján, entre otras actividades.

Por el momento, la Santa Sede no informó modificaciones en el itinerario por la intervención quirúrgica, por lo que resta conocer cómo evolucionará la recuperación del Papa en los próximos días.

Página 12