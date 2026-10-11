Premio Nobel de la Paz: Trump demostró su enojo por no recibir la distinción

La entrega del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, desató la ira de Donald Trump. Durante un acto político en Siracusa, Nueva York, el viernes por la noche, el presidente estadounidense cuestionó la decisión del comité noruego.

“Los EE.UU. de América, representados por mí como su presidente, deberían haber recibido el Premio Nobel de la Paz, pero no lo hicieron”, afirmó Trump ante sus seguidores. También aseguró que el reconocimiento “cayó en desgracia” y quedó “desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y verdaderos enemigos de la civilización”.

El mandatario calificó la decisión como “una mancha imborrable e indeleble para Noruega” y advirtió que su gobierno no olvidará que el país no le concedió el premio. Sin embargo, la distinción no depende del gobierno noruego, sino del Comité Noruego del Nobel, un organismo independiente encargado de seleccionar al ganador.

Trump también apuntó contra la trayectoria de Pillay, de 85 años, al asegurar que “nunca había oído hablar de esta persona en particular, pero felicidades de todas formas”, ironizó.

La ganadora, una de las principales referentes internacionales en materia de derechos humanos, fue reconocida por su trabajo en favor de la justicia internacional y la rendición de cuentas por crímenes graves. Fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se desempeñó como jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional.

Pillay supervisó una comisión de investigación de la ONU cuyo informe concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza, pero antes había liderado la investigación que relató los crímenes de guerra de Hamás el 7 de octubre.

Tras conocerse la decisión del Comité Noruego, Pillay respondió con ironía a la insistencia del mandatario estadounidense por obtener el reconocimiento.

“Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump”, bromeó ante la prensa.

La frustración del republicano se suma a la del año pasado, cuando el Nobel de la Paz fue otorgado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela. En enero de 2026, Machado entregó a Trump la medalla del premio durante una reunión en la Casa Blanca, como gesto de agradecimiento por sus acciones en el país sudamericano. Sin embargo, el Comité Nobel aclaró que el galardón es intransferirse.

Trump ha reivindicado reiteradamente su papel en la resolución de conflictos internacionales y sostiene que merece el Nobel por sus gestiones diplomáticas.

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