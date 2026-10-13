El Vaticano informó que a León XIV le sacaron un tumor maligno del pulmón

El Vaticano dio a conocer el primer parte médico del papa León XIV tras haber sido operado del nódulo en un pulmón. El pontifíce había ingresado este martes al mediodía al Policlínico Gemelli de Roma.

“El Santo Padre fue sometido, según lo programado, a una cirugía torácica para lograr una extirpación completa de la lesión. Se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video”, comienza el comunicado.

En ese sentido, señaló: “El examen confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba de los estudios”.

Según detallaron, la intervención duró 90 minutos, aunque estuvo en el quirófano durante aproximadamente tres horas: “El procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones”.

“Tras la cirugía, el Papa despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta”, agregó.

La operación estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características. León XIV había ingresado este martes al mediodía al policlínico.

El domingo, tras el rezo del Ángelus, el Papa anunció que sería sometido a una cirugía para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó él mismo.

Fuentes del Vaticano indicaron el lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de rutina y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.

El santo padre arribó esta mañana al Hospital Gemelli de Roma. Su llegada al recinto médico estuvo acompañada de mensajes de aliento y plegarias de parte de los fieles, quienes, con paciencia y atención, aguardaban desde temprano.

El Papa cancela su agenda hasta el 20 de octubre

El pontífice estadounidense-peruano, de 71 años, mantuvo su agenda con normalidad durante la jornada del lunes, antes de ingresar al hospital. Según el boletín diario de la Santa Sede, realizó siete audiencias por la mañana y recibió a representantes de la Iglesia y de organizaciones internacionales.

Entre ellos estuvieron el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano. También se reunió con Martin Krebs, nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco; con el arzobispo japonés Tarsicio Isao Kikuchi y Alistair Dutton, presidente y secretario general de Cáritas Internacional, respectivamente; con el arzobispo estadounidense Timothy Broglio y con Michael Francis Crotty, representante permanente de la Santa Sede ante la Comunidad Económica de África Occidental.

Sin embargo, León XIV canceló todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre debido a su hospitalización y a la intervención quirúrgica prevista para esta tarde.

La suspensión también obligó a reorganizar otros compromisos del Vaticano. El Papa no participará en la sesión vespertina de un encuentro internacional sobre la familia, organizado por el décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia.

Además, la misa prevista para este miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro no será presidida por el pontífice. En su lugar, estará a cargo del cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.

El encuentro reúne a representantes de conferencias episcopales de distintos países. También se modificó la presentación del informe final: León XIV pidió conocer las conclusiones antes de su publicación para poder ofrecer sus propias reflexiones.

TN