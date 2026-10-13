El Papa León XIV ingresó al hospital Gemelli para su operación

El papa León XIV ingresó al Policlínico Gemelli de Roma este martes al mediodía para ser operado del nódulo que se le descubrió en un pulmón.

El domingo, tras el rezo del Ángelus, el papa anunció que sería operado esta semana para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó el propio pontífice.

Fuentes de la Santa Sede indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de rutina y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.

El papa cancela su agenda hasta el 20 de octubre

El pontífice estadounidense y peruano, de 71 años, desarrolló en la jornada de ayer su agenda con normalidad y se reunió con varios arzobispos de diversas partes del mundo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

Según consta en el habitual boletín diario de la Santa Sede, el papa mantuvo siete audiencias por la mañana y, además de Herrera y Lozano, se reunió con el nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco, Martin Krebs; con el presidente y secretario general de Cáritas Internacional, el arzobispo japonés Tarsicio Isao Kikuchi y Alistair Dutton, respectivamente; con el arzobispo estadounidense Timothy Broglio y con el representante permanente de la Santa Sede en la Comunidad Económica del África Occidental, Michael Francis Crotty.

No obstante, León XIV ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre debido a su hospitalización.

TN