La OPS advierte sobre contagios de sarampión durante la gira del Papa León XIV

Ante la previsión de que varias concentraciones religiosas masivas en Sudamérica aumenten los viajes nacionales e internacionales por todo el continente americano en los próximos meses, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a los países a reforzar las medidas de vacunación, vigilancia y respuesta rápida, ya que el riesgo de propagación del sarampión en la región sigue siendo muy alto.

La advertencia se incluye en una nueva evaluación de riesgos regionales de la OPS, publicada en medio de brotes en curso, deficiencias persistentes en la cobertura de vacunación y la detección de casos de sarampión en nuevas áreas geográficas. La evaluación actualiza la evaluación regional de la OPS del 5 de agosto de 2026, con especial atención a los riesgos asociados con las próximas concentraciones religiosas masivas en Sudamérica y sus posibles implicaciones para la Región de las Américas.

“El sarampión es altamente contagioso y estamos viendo las consecuencias de las deficiencias en la cobertura de vacunación en toda América”, declaró el Dr. Jarbas Barbosa, Director de la OPS. “Es necesario que las personas protejan a sus hijos con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), que es muy eficaz y segura, y que los países reduzcan las brechas de inmunidad, refuercen la vigilancia y garanticen la detección y respuesta rápidas ante los casos, especialmente ahora que el aumento de los viajes y las grandes concentraciones de personas crean más oportunidades para la propagación del virus”.

Según los últimos datos de la OPS, entre el 4 de enero y el 3 de octubre de 2026 se notificaron 55.792 casos confirmados de sarampión y 77 fallecimientos en 17 países y territorios de la Región. Esto representa un aumento de 4,8 veces en los casos en comparación con el mismo período de 2025.

Los casos de sarampión también aumentaron a nivel mundial en 2026, incrementando la probabilidad de casos importados a través de viajes internacionales y su posterior transmisión en comunidades con baja inmunidad.

Guatemala registró el mayor número de casos, seguida de México, Estados Unidos, Perú y Canadá. En conjunto, estos cinco países concentraron el 99,5% de los casos confirmados en la región. También se han reportado casos en Argentina, Belice, Bolivia, Bonaire, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Uruguay.

Por qué las reuniones masivas aumentan el riesgo

El sarampión es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente al introducirse en poblaciones con baja inmunidad, especialmente en entornos concurridos. Las personas con sarampión pueden transmitir el virus antes de que aparezca la erupción característica, lo que significa que los viajeros infectados pueden contagiar a otros sin saberlo. Por lo tanto, las grandes concentraciones y el movimiento de personas entre países y comunidades pueden facilitar la importación y la posterior propagación del virus.

“Cualquier persona que planee asistir a una reunión multitudinaria debe asegurarse de estar protegida contra el sarampión”, declaró el Dr. Daniel Salas, Director Ejecutivo de Inmunización Integral de la OPS. “Incluso quienes viajan dentro de su propio país pueden exponerse al virus cuando se reúnen grandes grupos de personas de diferentes regiones. Las personas de 6 meses de edad o mayores que no cuenten con comprobante de vacunación deben recibir una dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubéola antes de viajar o asistir a la reunión, preferiblemente con al menos dos semanas de anticipación”.

La vacunación sigue siendo la principal protección.

La cobertura regional alcanzó el 88 % para la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) y el 85 % para la segunda dosis en 2025, por debajo del 95 % necesario para prevenir brotes. La persistente baja cobertura ha incrementado el número de personas susceptibles al sarampión y ha creado focos de población vulnerable en algunas zonas de la región.

Estas deficiencias reflejan varios factores, entre ellos los retrocesos en la inmunización acumulados durante la pandemia de Covid-19, la reticencia a la vacunación en algunas comunidades, los desafíos operativos para la administración de vacunas y las barreras para acceder a los servicios de salud, en particular entre los pueblos indígenas, los migrantes y las poblaciones desplazadas.

Se estima que 1,6 millones de niños en la Región de las Américas no recibieron ninguna dosis de la vacuna contra el sarampión en 2025.

La OPS apoya a los países para fortalecer su preparación.

La OPS colabora con países de toda la región para fortalecer la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la respuesta ante brotes epidémicos. En Sudamérica, la Organización apoya la preparación para las próximas concentraciones masivas que se prevé que impliquen un importante movimiento de población, tanto nacional como internacional.

La OPS también apoya la vigilancia basada en laboratorios y el monitoreo genómico en toda la Región, mientras que los países afectados reciben cooperación técnica para fortalecer la vacunación, el rastreo de contactos y la respuesta a los brotes.

La OPS insta a los países a cerrar las brechas de vacunación.

El sarampión puede causar enfermedades graves y complicaciones a cualquier edad, siendo los lactantes y los adultos quienes corren mayor riesgo de padecer una enfermedad grave e incluso la muerte. Los niños menores de cinco años y las poblaciones que sufren desnutrición o tienen acceso limitado a los servicios de salud se han visto afectados de manera desproporcionada durante los recientes brotes en la Región.

Ante la persistencia de brotes activos y la proximidad de grandes concentraciones de personas, la OPS insta a los países a aprovechar todas las oportunidades para garantizar que las personas que no están protegidas contra el sarampión tengan acceso a la vacunación, al tiempo que refuerzan la vigilancia y mantienen la capacidad de detectar y responder rápidamente a los casos.

Paho