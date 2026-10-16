Tesla Roadster: cuánto cuesta y cuándo se podrá comprar el auto volador

Finalmente, era cierto que el nuevo Tesla Roadster era un auto que podía volar, y aquel mensaje encriptado que se pudo leer sobreexponiendo la foto que acompañaba el anuncio de la fecha de lanzamiento era una pista real y no imaginaria.



Pero no será un auto accesible para todo el mundo. El Tesla Roadster se empezará a entregar en 2028 solo en las dos versiones de calle que ya se pueden reservar pagando entre USD 50.000 y USD 250.000, pero el auto que vuela solo se venderá por invitación.



La de este jueves, más que nunca, no fue una presentación sino un verdadero lanzamiento, equiparable como impacto visual al de una nave espacial de SpaceX.



Elon Musk fue el anfitrión y quién ocupó el centro de la escena en la noche de Texas, en un escenario que tenía una curiosa rampa que representaba una ruta que subía hasta ponerse perpendicular al piso y luego retomaba la horizontalidad, pero en sentido invertido, es decir con el auto con las ruedas hacia arriba, pero pegado al piso.



La sorpresa vino después, cuando al terminarse la pista abruptamente, el Tesla Roadster simplemente se giró 180° y encendió los propulsores verticales para aterrizar después de un breve vuelo sobre sus cuatro ruedas en el piso y seguir su marcha como un auto normal.



Además, el auto se pega al piso aún invertido completamente con otras turbinas en la parte posterior.