El Papa León XIV presenta “mejoras” tras su operación: primera foto y misa en el hospital

El Vaticano informó que el papa León XIV presenta una mejora constante de su estado de salud, tres días después de una cirugía en la que se le extirpó un tumor canceroso del pulmón. El anuncio se conoció este viernes, junto con la primera foto del pontífice tras la intervención.

Los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron la evolución favorable, según el comunicado oficial. Además, León XIV continúa con sesiones de fisioterapia respiratoria y realiza sus actividades cotidianas con total autonomía.

Misa en el hospital

Durante su internación en el Policlínico Gemelli, el pontífice celebró una misa en la capilla ubicada en el décimo piso del centro médico. Participaron integrantes del personal médico y de enfermería, además de miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En su homilía, León XIV agradeció a médicos, enfermeros y auxiliares por el trabajo diario en la atención de los pacientes. También reconoció especialmente la labor que realizan para acompañarlo durante su recuperación.