Protestas en Francia: hubo disturbios en varias ciudades y 100 detenidos

Francia vivió este sábado 17 de octubre una nueva jornada de protestas sociales, disturbios y detenciones en distintas ciudades del país. Las manifestaciones reunieron a estudiantes, sectores vinculados al movimiento de los Chalecos Amarillos y otros colectivos que reclaman medidas frente al encarecimiento de la vida y las dificultades económicas.

Según datos del Ministerio del Interior difundidos durante la jornada, se habían registrado 166 detenciones en todo el país hasta el mediodía. Las autoridades contabilizaron además numerosas concentraciones y acciones de protesta, algunas de las cuales derivaron en enfrentamientos y daños materiales.

Incidentes en varias ciudades de Francia

En París, la Policía realizó controles preventivos y dispersó concentraciones. También se registraron intentos de bloqueo y daños en edificios, entre ellos instalaciones vinculadas a medios de comunicación.

En Marsella, manifestantes quemaron contenedores y otros elementos del mobiliario urbano, mientras que comercios y dependencias policiales sufrieron daños. En Lyon y Rennes hubo concentraciones y bloqueos de calles y vías de circulación que motivaron intervenciones de las fuerzas de seguridad.

Las protestas también se extendieron a otras localidades, con acciones que incluyeron cortes de rutas y bloqueos de espacios públicos.

Más de 10.000 efectivos desplegados

Ante el riesgo de nuevos incidentes, el Gobierno francés desplegó más de 10.000 policías y gendarmes, de los cuales unos 5.000 fueron asignados a París.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, pidió a las autoridades locales que intervinieran para liberar las vías y las instalaciones bloqueadas. En la capital, además, se establecieron restricciones para las concentraciones en sectores estratégicos, entre ellos los alrededores del Palacio del Elíseo, la sede del Gobierno y los Campos Elíseos.

Por qué se movilizan

Las manifestaciones reúnen reclamos diversos, con eje en el aumento del costo de vida, el precio de los combustibles, las condiciones educativas y el deterioro del poder adquisitivo.

La convocatoria contó con la participación de estudiantes y sectores vinculados a anteriores movimientos sociales, como los Chalecos Amarillos. El presidente Emmanuel Macron había pedido calma y respeto antes de las movilizaciones, al tiempo que defendió el derecho constitucional a manifestarse de manera pacífica.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación ante la posibilidad de que continúen los incidentes en distintas regiones del país.

Infobae