El cirujano del Papa negó que deba suspender el viaje a Sudamérica

A menos de tres semanas para el viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú, el cirujano que operó a León XIV del pulmón afirmó que el Pontífice está en condiciones de afrontar la gira a América Latina del 6 al 17 de noviembre. En una entrevista con los medios vaticanos, Stefano Margaritora aseguró que, desde el punto de vista médico, "no hay motivos clínicos que impidan realizarlo".



"Dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más. En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar", respondió Margaritora, catedrático de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de esa unidad en el Policlínico Gemelli, al ser consultado sobre el eventual viaje.



En la previa de la gira por Sudamérica, con largos desplazamientos en avión, el cirujano afirmó que tres semanas es un plazo suficiente para que el Papa complete su recuperación plena.



También detalló que, al momento del alta, el Pontífice presentaba análisis de sangre completamente normales y una función cardíaca en orden. En este punto, añadió que la reexpansión del pulmón sigue los plazos habituales, por lo que su estado general es bueno.