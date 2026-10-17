Inundaciones en Paraguay: hay más de 1200 evacuados y una mujer murió en Ciudad del Este

Las inundaciones también afectan a Paraguay y, en total, el país tiene más 1200 evacuados. Ciudad del Este es una de las zonas más comprometidas por el avance del agua: una mujer murió y cientos de familias tuvieron que abandonar sus casas.

Durante la crisis y las intensas precipitaciones, Ana María Silvero, una mujer de 58 años, murió el pasado lunes luego de que su casa se derrumbe como consecuencia del deterioro del terreno provocado por las intensas lluvias en el barrio Pablo Rojas, en Ciudad del Este, a orillas del arroyo Acaraymí.

El hecho ocurrió cerca de las 10.20, cuando la estructura de madera cedió y quedó atrapada entre los escombros.

Ciudad del Este: hasta 15 metros de profundidad

En algunos sectores de Ciudad del Este, el agua llegó a profundidades de hasta 15 metros. La situación se agrava en las zonas bajas, donde los ríos y arroyos desbordaron y dejaron viviendas completamente inundadas.

La emergencia hídrica afecta a la región de la Triple Frontera, compartida por Paraguay, Argentina y Brasil. Y esto se da en contexto por los efectos del fenómeno climático de El Niño, que favorece a precipitaciones superiores a las habituales.

Además, la preocupación se incrementa ante el pronóstico que anticipa nuevas tormentas de moderada a fuerte intensidad a partir del martes en Paraguay y el sur de Brasil.

La principal inquietud en Paraguay es que las lluvias se produzcan sobre una cuenca que se encuentra saturada, ya que esto desencadenaría más desbordes y afectaría las tareas de asistencia en las zonas inundadas.

Con información de TN.



