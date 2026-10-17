El papa León XIV recibirá el alta hospitalaria tras su operación de pulmón

El papa León XIV recibió el alta hospitalaria este sábado 17 de octubre, después de permanecer internado en el Hospital Gemelli de Roma, donde fue sometido a una cirugía en el pulmón derecho. Los médicos confirmaron que su estado clínico permite que abandone el establecimiento y regrese al Vaticano.

La decisión se tomó luego de una evaluación médica que incluyó análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados durante la mañana. Según el comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los resultados permitieron confirmar que el pontífice está en condiciones de continuar su recuperación fuera del hospital.

Cómo evoluciona la salud del Papa

León XIV, de 71 años, fue operado el martes para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

Durante la internación, el Papa mostró una evolución favorable. Retomó la alimentación, caminó y realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria. También celebró una misa en una sala del hospital y mantuvo algunas actividades de trabajo.

Los estudios médicos complementarios permitirán determinar las características del tumor y evaluar si será necesario realizar tratamientos adicionales.

Cuándo volverá a aparecer en público

Tras recibir el alta, el pontífice regresará al Vaticano. Según lo informado por la Santa Sede, tiene previsto rezar el Ángelus este domingo desde la ventana de sus aposentos papales, en lo que será su primera aparición pública después de la intervención.

La evolución médica continuará bajo seguimiento de los profesionales que lo atienden.

Infobae