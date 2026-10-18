Alerta roja en Ciudad del Este: hay más de 1200 evacuados por la crecida en el río Paraná

Las inundaciones en Ciudad del Este, Paraguay, no cesan y las crecidas continúan en la zona baja y obligó a evacuar a más familias. En algunos lugares, el agua llegó a tener más de 15 metros.

Varios vecinos que aseguraron que están acostumbrados a este tipo de situaciones pero que, en esta oportunidad, las inundaciones se extendieron por mucho tiempo y con más virulencia.

Los vecinos también explicaron que están recibiendo ayuda estatal y miembros de la fuerza le entregan viandas con comida a las familias afectadas. En muchas zonas también se organizan en ollas populares.

En los lugares que bajó el agua, los vecinos se encontraron con peces muertos y están en alerta por la presencia de ratas, arañas y víboras. Todo esto podría generar enfermedades incluso, por el agua acumulada, los autoridades ya advirtieron por una posible epidemia de dengue.

La emergencia ocurre en la región de la Triple Frontera, compartida por Paraguay, Argentina y Brasil, en medio de la preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño, que puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales.

En rigor, el pronóstico anticipa nuevas tormentas de moderada a fuerte intensidad a partir del martes en Paraguay y el sur de Brasil.

La principal preocupación es que las precipitaciones se produzcan sobre una cuenca que ya se encuentra saturada, lo que podría provocar nuevos desbordes y complicar las tareas de asistencia.

En ese contexto, la situación del sistema hídrico de Itaipú también forma parte del seguimiento de las autoridades ante el aumento del caudal de agua en la región.

El Niño mantiene en alerta al Litoral argentino

La situación de Ciudad del Este se suma a las inundaciones que afectan a distintas localidades de Corrientes y Entre Ríos. En los últimos días, la crecida de los ríos Uruguay y Paraná provocó evacuaciones, cortes de calles y restricciones en actividades turísticas y fluviales.

En Paso de los Libres, Corrientes, el río Uruguay superó el nivel de evacuación y decenas de personas debieron dejar sus casas en distintas localidades de la región. Al mismo tiempo, la represa de Yacyretá abrió las compuertas de su vertedero principal para regular el caudal ante el incremento del agua que llega desde las cuencas superiores.

Las previsiones meteorológicas advierten que las lluvias podrían intensificarse nuevamente en los próximos días. Según lo señalado durante la entrevista en Iguazú, se espera un nuevo episodio de precipitaciones fuertes dentro de aproximadamente seis días.

TN