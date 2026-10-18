Francia: protestantes incendiaron el edificio del histórico Ayuntamiento de Limoges

En medio de las protestas de este sábado en Francia, manifestantes incendiaron el Ayuntamiento de Limoges, un edificio de 1883 que desde 1975 contaba con protección de monumento histórico. En París, hubo saqueos de tiendas de lujo, incluidas las históricas Galerías Lafayette.

En videos publicados en las redes sociales se puede ver cómo el campanario del Ayuntamiento se derrumbó producto del daño del fuego.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó que este sábado las fuerzas de seguridad detuvieron a 1200 personas que participaron de las protestas. Por su parte, el primer ministro Emmanuel Macron publicó en su cuenta de X que los responsables de destrozos, ataques y saqueos contra prefecturas, comercios y ayuntamientos “serán perseguidos y castigados”.

Las protestas en Francia comenzaron a finales de septiembre por impulso de los estudiantes que denunciaban el deterioro de las instituciones educativas. Luego se sumaron en apoyo los sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales.

Página 12