El piloto de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina

El capitán de Flydubai, Smit Machchhar, relató desde un hospital de Abu Dabi que, tras recibir varias puñaladas de su copiloto y caer al suelo de la cabina, logró levantarse porque entendió que los pasajeros podían morir si no recuperaba el control del vuelo que partió de Dubái con destino a Tel Aviv. El avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.



“Tenía muchas heridas. Había caído al suelo”, le dijo Machchhar al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una videollamada difundida este viernes por canales de televisión. Ambos dialogaron después en guyaratí, idioma predominante en el estado occidental de Guyarat, de donde es oriundo Modi.



El piloto, con la cabeza vendada y tubos en la nariz, se quebró al recordar el ataque. “Luchaba por mi vida. En un momento, comprendí que si no me levantaba… los pasajeros perderían la vida.”, afirmó.



Machchhar sufrió heridas graves durante el episodio del miércoles. De acuerdo con testigos y autoridades israelíes, abrió la puerta de la cabina cuando el Boeing 737 entró en un descenso pronunciado, lo que permitió que los pasajeros ingresaran y redujeran al atacante. El avión, que transportaba a 182 personas, desvió su ruta y aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.



El oriundo de Mumbai señaló que comprendió que el avión perdía altura y que debía llegar hasta la puerta para permitir el ingreso de pasajeros y tripulantes. “Y supe en ese momento: un último esfuerzo, Smit. Hazlo. La puerta está ahí mismo”, relató. El capitán indicó que el agresor continuaba golpeándolo cuando logró abrir la puerta. Varios pasajeros ingresaron entonces a la cabina y redujeron al atacante.