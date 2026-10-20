Brasil: Lula se acerca a Flávio Bolsonaro en las encuestas antes del balotaje

Los últimos sondeos difundidos en Brasil muestran que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva acortó la distancia con el senador Flávio Bolsonaro, a seis días del balotaje del domingo 25 de octubre. Dos de las tres encuestas publicadas este lunes ubican la diferencia entre ambos dentro del margen de error.

El estudio de BTG/Nexus asignó el 50,3% de los votos válidos a Bolsonaro y el 49,7% a Lula, una diferencia de apenas 0,6 puntos. En la medición anterior, difundida el martes pasado, la ventaja del senador era de 3,2 puntos.

Por su parte, Atlas/Bloomberg registró un 51,1% para Bolsonaro y un 48,9% para Lula. En cambio, PoderData/Aya mostró una diferencia de cuatro puntos, con el senador en el 52% y el presidente en el 48%. Los tres sondeos se realizaron antes del primer debate televisivo de la campaña.

Qué dicen los analistas sobre el balotaje

Marcelo Tokarski, director general de Nexus, sostuvo que Bolsonaro mantiene una ventaja numérica y señaló que la abstención podría perjudicar más a Lula. Según explicó, históricamente la participación electoral es menor entre los sectores de bajos ingresos, donde el actual presidente concentra más apoyo.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos frente al 45% de Lula. Ambos candidatos participarán de un segundo debate este viernes, a dos días de la definición electoral.

Un primer debate marcado por los cruces

El primer debate entre los candidatos estuvo atravesado por acusaciones de corrupción, cuestionamientos y cruces personales. Las propuestas quedaron relegadas durante buena parte del encuentro, mientras los gritos de asesores y simpatizantes interrumpieron los cierres de ambos postulantes.





