Francia: ciudades con toque de queda y nuevas convocatorias para manifestarse

Las principales ciudades de Francia atravesaron una noche de relativa calma bajo toques de queda selectivos, luego de los graves disturbios, saqueos y enfrentamientos registrados durante el fin de semana. Mientras el Gobierno busca reforzar la seguridad y recuperar la confianza de la población, estudiantes y otros grupos de protesta preparan nuevas movilizaciones para el próximo sábado.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, atribuyó la tranquilidad a las restricciones nocturnas y advirtió que podrían extenderse a otras zonas si la situación lo requiere. La calma representa un respiro para las autoridades, aunque el malestar social continúa y la posibilidad de nuevas protestas mantiene en alerta al país.

Los controles nocturnos y la respuesta oficial

"Los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de anoche", escribió Lecornu en una publicación en la red social X. El jefe de Gobierno agregó que la medida podría ampliarse "allí donde la situación lo requiera", en un intento por evitar que se repitan las escenas de violencia que dejaron expuestas las dificultades de las fuerzas de seguridad.

Los disturbios del último fin de semana afectaron a ciudades como París, Marsella y Lyon, donde los centros urbanos quedaron prácticamente desprotegidos frente a los alborotadores y saqueadores. Tras los episodios, el Ejecutivo prometió revisar los fallos en el operativo y mejorar la respuesta ante futuras concentraciones.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, informó que 123 personas detenidas durante el fin de semana permanecían en prisión preventiva a la espera de juicio. En otra intervención televisiva realizada el lunes por la noche, señaló que alrededor de 2.500 personas continuaban detenidas para ser interrogadas.

Lecornu también reconoció que hubo errores en la respuesta estatal y prometió extraer conclusiones de lo ocurrido. "Hubo cosas que salieron bien y otras que se estropearon", afirmó. Luego ratificó su postura frente a los disturbios: "Mi determinación de restablecer el orden es absoluta".

El malestar social sigue en las calles

Detrás de las protestas confluyen distintos reclamos. Las huelgas de estudiantes secundarios y las movilizaciones contra el deterioro de la educación, la caída del nivel de enseñanza y las deficiencias edilicias se ampliaron hasta convertirse en una expresión de descontento por el aumento del costo de vida y las dificultades para acceder a servicios de salud, vivienda y bienestar.

La crisis también tiene una dimensión política. El clima de tensión se desarrolla a pocos meses de las elecciones presidenciales previstas para abril y mayo de 2027, en un escenario en el que candidatos de la extrema derecha y la extrema izquierda encabezan las encuestas.

La Unión Nacional de Estudiantes de Francia (Unef) confirmó que mantendrá sus reclamos y llamó a sostener la presión sobre el presidente Emmanuel Macron y su Gobierno: "Seguimos adelante", expresó el sindicato en un folleto difundido en redes sociales, en el que cuestionó un sistema educativo que considera deficiente y con financiación insuficiente.

A las demandas estudiantiles se sumaron grupos que se identifican como chalecos amarillos, que convocaron acciones dispersas contra el aumento de los precios de los combustibles. El movimiento surgió en 2018, durante el primer mandato de Macron, a raíz de los planes para aumentar los impuestos a la gasolina. En aquel momento, los bloqueos de rutas y las protestas callejeras se prolongaron durante meses.

Un sábado que vuelve a poner a prueba al Gobierno

La tranquilidad registrada durante la noche no implica que el conflicto haya terminado. Las nuevas convocatorias previstas para el sábado plantean otro desafío para las autoridades, que intentan contener la tensión sin que se repitan los episodios de violencia.

Por ahora, los principales sindicatos franceses no respaldaron las nuevas movilizaciones. Entre ellos se encuentra la Confederación General del Trabajo (CGT), habitualmente una de las principales organizaciones detrás de las grandes manifestaciones.

La ausencia de ese respaldo no elimina la incertidumbre. Con las restricciones nocturnas como parte de la respuesta oficial y distintos sectores decididos a continuar con sus reclamos, Francia enfrenta los próximos días en un escenario de calma frágil, atravesado por el descontento social y la preocupación por nuevos disturbios.

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