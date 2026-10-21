Brasil: denuncian que Bolsonaro uso IA para crear una mujer militante

Una joven rubia, descalza y con poca ropa aparece en videos junto a Flávio Bolsonaro, candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, y suma cientos de miles de seguidores en las redes sociales. Su nombre es Julia Cortez, pero su imagen no es real: internautas denunciaron que se trata de una creación de inteligencia artificial (IA) que utiliza grabaciones de la campaña para simular una cercanía con el dirigente bolsonarista.

Sin embargo, detrás de las sospechas sobre una posible maniobra electoral hay otro objetivo: la cuenta también funciona como vía de promoción de contenido erótico pago. La joven llegó a reunir más de 500.000 seguidores en Instagram, aunque actualmente su perfil se encuentra inaccesible.

El influencer brasileño Guga Figueiredo fue uno de los que llamó la atención sobre el personaje y recopiló imágenes y grabaciones difundidas en las redes sociales.

En uno de los videos más compartidos, Cortez aparece bailando junto a Bolsonaro sobre un remolque. Pero la escena fue manipulada a partir de una grabación original en la que, en lugar de la joven, aparecía Nikolas Ferreira, político bolsonarista recientemente electo diputado.

La mujer también aparece en videos que simulan entrevistas callejeras, en los que expresa declaraciones favorables a Bolsonaro y a los llamados “valores tradicionales”. En esas publicaciones, su imagen se incorpora a escenas de campaña para construir la apariencia de una militante que acompaña al candidato.

Las sospechas sobre el uso de inteligencia artificial se multiplicaron entre los internautas, que señalaron la manipulación de las imágenes. En la biografía de Instagram de Cortez figuraba un enlace a un canal erótico con 150.000 seguidores, donde se ofrecía contenido de pago.

La cuenta de Instagram de Julia Cortez actualmente no está disponible, ya que Meta la habría suspendido definitivamente. Por el momento, la información aportada no permite establecer quién está detrás del perfil ni confirmar un vínculo directo entre su creación y los pagos de la campaña a Elytron.

Revelaciones de una investigación periodística

El caso se conoció en medio de las revelaciones sobre los vínculos de la campaña de Flávio Bolsonaro con una compañía especializada en ciberseguridad. La semana pasada, una investigación de The Intercept Brasil reveló que la campaña presidencial del senador pagó 600.000 reales a Elytron, una empresa que había promocionado herramientas de inteligencia artificial capaces de desarrollar operaciones de influencia política, crear perfiles falsos y difundir desinformación.

La investigación, divulgada el 16 de octubre pasado y retomada por medios brasileños, examinó documentos comerciales, registros electorales y testimonios relacionados con la compañía. Según el trabajo periodístico, Elytron habría intentado introducir en el mercado estadounidense una plataforma de IA diseñada para ejecutar campañas digitales de influencia.

Entre las capacidades atribuidas al sistema figuran la identificación de segmentos del electorado, la generación automatizada de contenidos, la administración de identidades ficticias en redes sociales y la implementación de estrategias para modificar percepciones políticas.

Tanto la campaña de Bolsonaro como Elytron niegan haber participado en actividades ilegales. La información disponible sobre los pagos y las herramientas de la empresa no establece, por sí sola, que ambas partes hayan creado o administrado la cuenta de Julia Cortez. Pero pocos días antes de la segunda vuelta, todo parece indicar lo contrario.

Página 12