La ONU advierte sobre la posible injerencia de Meta en las elecciones de Brasil

La ONU salió a cuestionar el posible impacto de Meta en las elecciones de Brasil. Expertos del organismo internacional expresaron su preocupación por las denuncias de restricciones a contenidos políticos -hechas por la campaña del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva- y advirtieron que las decisiones de la empresa pueden afectar la libertad de expresión y la competencia entre los candidatos.

El pronunciamiento se conoció en medio de la disputa entre Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a pocos días de la votación prevista para el 25 de octubre.

Los especialistas señalaron que los reportes sobre el funcionamiento de Instagram, WhatsApp y las herramientas de inteligencia artificial de Meta plantean dudas sobre la igualdad de condiciones durante la campaña.

Qué dijo la ONU sobre Meta y las elecciones en Brasil

Entre los hechos denunciados figuran una supuesta caída en el alcance de perfiles vinculados a Lula en Instagram, diferencias en las recomendaciones de canales de WhatsApp y respuestas desiguales de la inteligencia artificial al generar imágenes relacionadas con los candidatos.

Los informes citados también mencionan suspensiones y reducciones de visibilidad que habrían afectado a cuentas de periodistas, defensores de derechos humanos y creadores de contenido.

Para los expertos de Naciones Unidas, estas prácticas pueden comprometer derechos como la libertad de expresión, la participación política y la posibilidad de que distintas posiciones compitan en condiciones equitativas.

La preocupación de la ONU es que los algoritmos de las redes sociales deciden qué publicaciones ve más gente y cuáles tienen menos alcance. Si una plataforma les da más visibilidad a los contenidos de un candidato que a los de su rival, puede generar una ventaja en la campaña.

El reclamo para que Meta garantice reglas iguales

Los expertos instaron a la compañía de Mark Zuckerberg a revisar sus algoritmos y herramientas de inteligencia artificial, explicar sus decisiones y ofrecer mecanismos efectivos para reclamar ante posibles restricciones.

Además, recordaron la importancia de cumplir con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. El objetivo es evitar que las plataformas digitales terminen condicionando el debate democrático sin controles ni explicaciones suficientes.

En paralelo, un juez del Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó a Meta aplicar las mismas reglas a ambos candidatos de cara a la segunda vuelta, según los antecedentes incluidos en el material del caso.

Meta admitió "incidentes técnicos"

A una semana de que se celebre el balotaje en Brasil, la empresa Meta emitió un comunicado en el que admitió que hubo “incidentes técnicos” que perjudicaron a la campaña de Lula.

Sin embargo, la compañía negó que se tratara de una interferencia en el proceso electoral.

“Meta no toma partido en esta ni en ninguna otra elección”, afirmó la compañía -en un comunicado- en el que calificó de “falsas e infundadas” las acusaciones de favorecer a algún candidato o grupo político.

El comunicado de la empresa se dio a conocer al día siguiente de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenara a Meta que garantizara un tratamiento igualitario a ambas candidaturas hasta la segunda vuelta.

Página 12