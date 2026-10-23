El papa León XIV suspendió su viaje a Asís tras la cirugía de cáncer de pulmón

El Papa León XIV canceló su participación del próximo martes en un encuentro internacional por la paz en Asís, Italia. Esto a causa de recomendaciones médicas mientras avanza su recuperación de la cirugía de pulmón. El Vaticano confirmó la suspensión este viernes, luego de una evaluación con el equipo médico.

Aunque los controles mostraron una evolución posoperatoria favorable, los médicos consideraron que todavía es pronto para realizar el traslado en helicóptero. La decisión apunta a favorecer su recuperación tras la intervención de la semana pasada.

Cómo seguirá la agenda

El Pontífice tenía previsto asistir al encuentro organizado por el 40° aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, impulsada por San Juan Pablo II. En su lugar, enviará un mensaje a los organizadores y participantes de la reunión, que convoca a representantes de distintas confesiones religiosas.

Mientras continúa su recuperación, el Vaticano mantiene los preparativos para la gira latinoamericana de León XIV, prevista del 6 al 17 de noviembre. El recorrido contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.



