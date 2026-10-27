Avión retenido en Puerto Iguazú: se cree que Flávio Bolsonaro intentaba irse a EE.UU desde Argentina

La Policía de Brasil investiga si el excandidato presidencial del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, habría ingresado a la Argentina para trasladarse en un avión privado desde Iguazú hasta Estados Unidos. Pese a las versiones, se cree que el senador no logró abandonar su país, ya que la Dirección Nacional de Migraciones no registró su llegada.

La aeronave señalada es de la empresa Baires Fly y quedó retenida después de haber llegado durante la madrugada al aeropuerto de Puerto Iguazú (Misiones), procedente de Buenos Aires. La tripulación está integrada por dos comandantes y una azafata. Mientras tanto la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) custodia la zona.

Según confirmó TN, la firma Baires Fly le solicitó hoy a la medianoche a Aduana y Migraciones partir con destino a Estados Unidos. Sin embargo, la tripulación no llegó a presentar plan de vuelo ni el registro de pasajeros porque canceló su partida desde Puerto Iguazú.

En este contexto, el sitio especializado en seguimiento de vuelos “Flight radar” tuvo bloqueada la información del avión privado. A su vez, la Policía Federal de Brasil investiga en los pasos fronterizos si Bolsonaro logró salir del país.

Migraciones negó el ingreso de Bolsonaro

Por su lado, la Dirección Nacional de Migraciones informó que no se registró la llegada de Flavio Bolsonaro a la Argentina. Además, indicaron que se constató que la documentación de la aeronave de la empresa Baires Fly se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro.

Desde los círculos cercanos a Bolsonaro, fue el coordinador general de la campaña presidencial, Rogério Marinho, quien negó que el dirigente haya salido de Brasil: “Eso no sucedió”.

La Justicia lo investiga por lavado de dinero: prohibido salir de Brasil

Tras perder el balotaje con Lula da Silva, el senador brasileño dijo que un juez federal le pidió la entrega de su pasaporte, ante las sospechas de una posible salida de Brasil. La orden estaría vinculada a una investigación por presunto lavado de dinero relacionada con el abogado Willer Tomaz.

El excandidato dijo que la decisión fue de Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil e instructor del juicio contra su padre. Del mismo modo, el magistrado está a cargo de dos investigaciones en las que Flávio se encuentra citado.“Voy a entregar mi pasaporte y a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, explicó antes de la polémica en Iguazú.

En ese sentido, la semana pasada el juez también ordenó el bloqueo preventivo de 6.000 millones de reales (unos 1110 millones de dólares o 1000 millones de euros) de Tomaz y levantó el secreto bancario y fiscal del abogado.

Asimismo, el Tribunal Supremo de Brasil abrió otra investigación que involucra a Bolsonaro por la presunta financiación ilegal de la película biográfica sobre su padre, llamada “Dark Horse”.

Con información de TN.



