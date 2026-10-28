Tenía 29 años y vivía en Andalucía: quién era la mujer argentina que murió en el accidente de trenes de España

El choque entre dos trenes de pasajeros en España dejó al menos 68 víctimas fatales y más de 100 heridos. Esta tarde, se confirmó que una mujer argentina murió en el accidente.

La víctima fue identificada como Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 29 años que vivía en Andalucía y que esta mañana viajaba junto a su hermano Zacarías en el vagón 7. El hombre sobrevivió al choque y fue trasladado a un hospital de Toledo.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial de la Cancillería argentina, en el que se informó además la búsqueda de otro argentino, Agustín Randazzo, de 51 años, que todavía está desaparecido.

En un mensaje de X, la Cancillería detalló que la Embajada argentina en Madrid y los consulados del país en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando asistencia.

Ana Martina, al igual que su hermano, eran licenciados en Podología y ambos habían cursado la carrera en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, juntos tenían un consultorio que promocionaban a través de las redes sociales.

La búsqueda del argentino desaparecido

En paralelo, la familia de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que vive en España desde 2002, busca información sobre su paradero. El hombre viajaba de Madrid a Sevilla en el vagón 8 de una de las formaciones involucradas en el accidente.

“Todavía no tenemos noticias. Vamos de camino a los hospitales cerca del accidente”, le dijo Jorge, su hermano, a TN.

Por su parte, la pareja de Agustín difundió un pedido de ayuda en las redes sociales. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja”, escribió en una publicación en X, en la que explicó que familiares y amigos desconocían qué había pasado con él.

Además, compartió detalles de su apariencia física para facilitar su identificación: tiene barba, tatuajes, el pelo rapado y mide aproximadamente 1,70 metros. Al momento del viaje, vestía una camisa y un jersey.

El trágico choque ocurrió este miércoles por la mañana, a las 8.54, cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. En ese momento, un tren de alta velocidad de Renfe impactó desde atrás contra una formación de la empresa privada Iryo que estaba detenida en la vía. Por la fuerza del impacto, dos vagones cayeron por un terraplén.

Entre las hipótesis sobre las causas del accidente se encuentran una falla en la señalización y a un “error humano”.

TN