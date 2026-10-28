Chocaron dos trenes en España: ya son 64 muertos y 50 heridos graves

Chocaron dos trenes de alta velocidad en la provincia española de Toledo y ,según información oficial, hasta el momento se registraron 64 muertos, más de 80 heridos, de los cuales 50 son de gravedad. Ocurrió este miércoles entre las localidades de Yévenes y Urda.

De acuerdo a lo que comunicó el gobierno de Castilla La Mancha el número de víctimas fatales puede aumentar. No se detalló la cantidad de heridos y los bomberos siguen con el operativo en la zona del impacto. Del mismo modo, se solicitó la presencia de la Unidad de Emergencia Militar (UME).

El impacto: viajaban más de 543 personas

El accidente ferroviario se produjo alrededor de las 8:50, cerca de la estación Urda, a unos 150 km al sur de Madrid. El choque lo protagonizaron un tren del operador privado Iryo —que estaba detenido en la vía— y otro de la compañía nacional Renfe, que se dirigía con destino a Sevilla.

Respecto a la cantidad de gente involucrada, el diario 20 Minutos señaló que en el tren de Iryo viajaban 146 pasajeros, mientras que el AVE 2080 de Renfe transportaba a 397 personas.

Si bien todavía no hay confirmación oficial, las primeras investigaciones que difundió el diario El País indican que el accidente se produjo por un “error humano” ante “una avería del sistema principal de señalización”.

Además, tras el impacto y por la fuerza del choque, dos vagones cayeron por un terraplén. En la zona hay bomberos, helicópteros y varias unidades móviles de cuidados intensivos (UVI).