España: una manifestación frente al Ministerio de Transporte terminó en incidentes

Cientos de personas se movilizaron este miércoles frente a la sede del Ministerio de Transportes en Madrid para exigir responsabilidades y la renuncia del ministro español Óscar Puente por el accidente ferroviario que dejó al menos 68 muertos en Toledo. La protesta terminó con graves disturbios y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, que elevaron la tensión frente a la sede.

Los incidentes comenzaron cuando un grupo de personas se agolpó contra el cordón policial. En respuesta, los efectivos antidisturbios cargaron contra los manifestantes y utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Durante los enfrentamientos, se arrojaron bengalas y otros objetos, hasta que la Policía finalmente disolvió la protesta.

La concentración se desarrolló en el paseo de la Castellana y reunió a grupos convocados por organizaciones de ultraderecha. Durante la movilización, los asistentes corearon consignas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el PSOE y el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien responsabilizaron por la gestión de las infraestructuras ferroviarias.

Cómo fue el accidente ferroviario en Toledo

Los reclamos contra Puente se produjeron tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo, una tragedia que dejó al menos 68 fallecidos y reavivó las críticas a la gestión ferroviaria.

El choque provocó el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales cayeron por un terraplén, y obligó a interrumpir los servicios ferroviarios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Entre las primeras hipótesis sobre las causas del siniestro se encuentra un posible error humano.

El accidente ocurrió a las 8.54, a la altura del kilómetro 118 de las vías, entre las localidades de Urda y Orgaz, cerca de la estación de Urda. Según los primeros testimonios, un tren de Renfe embistió por detrás a una formación de Iryo que se habría encontrado detenida. Ambos convoyes circulaban en dirección a Sevilla y trasladaban a un total de 544 pasajeros.

La colisión se produjo en el tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que atraviesa la zona de Urda, en el municipio de Los Yébenes. Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía quedó interrumpida mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar y asistían a los pasajeros afectados.

La formación de Renfe, identificada como AVE 2080, había partido de Madrid a las 8.04 y transportaba a 397 personas. Por su parte, el tren de Iryo llevaba 147 pasajeros, entre ellos un bebé. Tras el impacto, los dos últimos vagones de la formación de Iryo cayeron por un terraplén, mientras otros coches descarrilaron.

La magnitud del accidente movilizó a los servicios de emergencia, que desplegaron equipos de rescate y personal sanitario para asistir a los pasajeros. Las autoridades continuaban con las tareas de asistencia y la investigación para determinar las causas del choque.

El accidente se produjo nueve meses después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Andalucía, donde murieron 46 personas. La sucesión de ambos episodios volvió a poner bajo atención la seguridad del sistema ferroviario español.

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