Miles de personas protestaron en España por la crisis de vivienda

Inquilinos, propietarios, chicos jóvenes, familias, jubilados. Miles de españoles salieron este sábado a sumarse a la protesta -que comenzó hace una semana con un acampe en la Puerta del Sol de Madrid- por la crisis de la vivienda y la odisea que viven quienes alquilan en España.



Detrás de una pancarta en la que propone “Hacia la huelga general”, el sindicato de inquilinas sube la apuesta después de que el Congreso rechazara este viernes dos decretos que había firmado el gobierno de Pedro Sánchez con los que se esperaba aliviar la tensión entre los inquilinos.



Hubo más de 50 manifestaciones en unas veinte ciudades de España.



En Madrid, los manifestantes salieron a las doce del mediodía en cuatro columnas desde la Glorieta de Emilio Castelar, desde Atocha, desde el Hospital de la Princesa y desde la Plaza de España. Todas confluyeron en la Plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento de Madrid.



Según los organizadores, medio millón de personas acompañaron la protesta en Madrid. Para la delegación del gobierno fueron 70 mil.



“Tengo mi casa, no soy inquilina pero estoy aquí porque me solidarizo con todos los que viven de alquiler. Conseguir una casa es un drama hoy en España”, comentó Elena, que es profesora y cobra un sueldo público.