Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro aventaja a Lula en los primeros resultados

Las elecciones presidenciales de Brasil cerraron este domingo y comenzó el recuento de votos. Con menos del 2% de las mesas escrutadas, los primeros resultados muestran a Flávio Bolsonaro por delante de Luiz Inácio Lula da Silva.

Según los primeros datos difundidos, el candidato del Partido Liberal (PL) alcanza el 49,19%, mientras que el actual mandatario y candidato del Partido de los Trabajadores (PT) obtiene el 42,19%. De mantenerse esta diferencia, ambos deberán enfrentarse en una segunda vuelta el 25 de octubre.

Más de 158 millones de brasileños estuvieron habilitados para votar en estos comicios, en los que además se eligieron gobernadores, senadores y diputados. La jornada electoral se desarrolló, según las autoridades, de manera pacífica y sin incidentes graves que comprometieran el proceso.

TN