Francia: más de 450 mil manifestantes marcharon contra el gobierno

La sensación de que los jóvenes franceses están escribiendo una nueva página de la historia del país galo no parece exagerada ante las protestas que nacieron hace tres semanas en un colegio secundario de Cretéil, al sur de París. Este martes una ola de 450 mil manifestantes atravesó Francia, en su mayoría estudiantes secundarios. El movimiento juvenil cobra una envergadura que nadie vio venir, y las comparaciones con la rebelión de los jóvenes en el célebre mayo francés de 1968 aparece con frecuencia en los análisis del presente conflicto.

La huelga estudiantil del martes fue apoyada por la intersindical de la educación y la CGT, que decidieron acompañar la manifestación estudiantil. Los sindicatos se sumaron a la medida de fuerza y declararon “la movilización de los liceistas y estudiantes (universitarios) es legítima. Su cólera, su inquietud y sus reivindaciones deben ser escuchadas y tomadas en consideración”.

Uno de los mayores temores del gobierno es que la embestida juvenil funcione de combustible para una convergencia de las luchas de sindicatos y movimientos sociales frente al malestar social creciente por las políticas de recorte fiscal que impulsa la gestión del primer ministro Sébastien Lecornu.

Para evitar el efecto bola de nieve el gobierno ha intentado desactivar desde el primer momento la movilización estudiantil. Para ello se empleó a fondo en la represión policial: tres jóvenes perdieron un ojo por el uso de las balas de goma, otro fue desfigurado y el lunes un adolescente de 15 años perdió una mano en Lens. Este último habría sido herido por una granada de dispersión tirada por un policía; arma que funciona como las granadas de fragmentación que al explotar proyecta pelotas de caucho duro en forma circular y descontrolada.

La violencia estatal desplegada por el gobierno de Lecornu no pareciera disminuir los ímpetus de los jóvenes estudiantes, que encuentran en la represión otro motivo para sostener su protesta.

Los reclamos

Los reclamos de los estudiantes secundarios son concretos. Piden más profesores para evitar la sobrecarga de las aulas y el reemplazo de los profesores ausentes; el mantenimiento de los edificios escolares, que en algunos casos no tienen calefacción, tienen los vidrios rotos, los baños fuera de servicio y goteras en los techos. Otro de los reclamos que unifican a los estudiantes es la eliminación del Parcoursup, un sistema creado por el gobierno de Macron que decide sobre el acceso a los estudios superiores. Parcoursup se organiza supuestamente en función de los méritos escolares, pero el algoritmo del sistema tampoco garantiza el acceso a las universidades pretendidas por los alumnos secundarios con buen rendimiento escolar.

Solidaridad

Los reclamos por las malas condiciones edilicias que padecen los liceos en los barrios populares, cuenta con el apoyo también de los estudiantes secundarios de barrios burgueses y cuando se les pregunta por qué manifiestan dicen que es por solidaridad y que todos tienen los mismos derechos. Por ejemplo los estudiantes del liceo Louis le Grand, uno de los secundarios más prestigiosos de Francia, organizaron la semana pasada una toma en solidaridad con los liceos de los barrios de trabajadores.

Frente a una situación que deviene incontrolable en las calles, el gobierno de Lecornu y del presidente Emmanuel Macron busca cambiar la estrategia y alterna la represión con el diálogo. El viernes pasado el ministro de educación Edouard Geffray recibió una comitiva para escuchar los relcamos de los jóvenes. Este martes Lecornu anunció en la Asamblea Nacional que las clases se suspenderán por media jornada entre el miércoles y el jueves para facilitar espacios de “debate democrático” dentro de los establecimientos secundarios.

“Dar la palabra a los alumnos de secundaria y fomentar el diálogo en los centros: ese es el objetivo de las jornadas de los alumnos de secundaria ... con el fin que los alumnos se puedan expresar,” se explica en la página web del ministerio de Educación.

El diputado por La Francia Insumisa Louis Boyard denunció en la Asamblea Nacional la maniobra dilatoria del gobierno. “El diálogo con los liceos es una mascarada, ustedes ya tienen las cifras sobre las condiciones de los edificios escolares y sobre el número de personal y de profesores”. Y agregó que para resolver los problemas “hay que sacar la chequera”. El diputado insumiso estimó que con diez mil millones de euros se podrían resolver los problemas.

Momento delicado

El momento es particularmente delicado para el gobierno, que viene de presentar un proyecto de presupuesto con 54 mil millones de euros en recortes para el año próximo. El gobierno propone la supresión de unos 1600 puestos de profesores en los establecimientos educativos, y el congelamiento de las ayudas para los alquileres, un recurso que facilita el alojamiento de los estudiantes universitarios. La sordera ante los reclamos alimenta el riesgo de hacer escalar la protesta social.

Por lo pronto los sindicatos de estudiantes secundarios convocan para el jueves a otra jornada de movilización y desde hace más de un mes que circula en las redes sociales un llamado de personas identificadas con los chalecos amarillos para manifestar el 17 de octubre. Los chalecos amarillos, el movimiento transversal que conmovió Francia entre 2018 y 2019 con sus reclamos de mayor justicia social y democracia participativa se fue apagando a base de represión y un diálogo nacional que plasmó sus demandas en “cuadernos de quejas”, pero sin que el gobierno de Macron diera respuestas concretas al descontento social.

¿Está dispuesto el gobierno de Lecornu y Macron a ceder frente a los reclamos estudiantiles y cambiar su proyecto de presupuesto o recurre al “debate democrático” para ganar tiempo y desactivar el conflicto con los estudiantes?

Página 12