Caso Epstein: encuentran muerto a un informante británico

El exbanquero británico Simon Andriesz, quien entregó documentación valiosa sobre el caso Epstein a las autoridades estadounidenses, fue hallado muerto en Tailandia. El hombre de 57 años, que se desempeñó como director general de la financiera BGC Partners, había proporcionado información clave al FBI y al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre los vínculos entre el difunto financista Jeffrey Epstein y Howard Lutnick, actual secretario de Comercio estadounidense.

Andriesz había conseguido rastrear una serie de correos electrónicos fechados en 2018 que exponían inversiones empresariales que involucraban directamente a Epstein con compañías ligadas a Lutnick. El funcionario del gobierno de Donald Trump dijo no mantener relaciones de negocios con Epstein y planteó que desconocía su presencia en la empresa hasta que se hicieron públicos los documentos.

Según informó la revista Forbes, cuando recurrió al FBI en 2021, Andriesz acusó al secretario de Comercio de Estados Unidos de haber obtenido su dinero a través de lavado de activos y esquemas Ponzi. El medio señaló que Andriesz también denunció irregularidades dentro de Cantor Fitzgerald, una reconocida firma financiera estadounidense, entonces dirigida por Lutnick y cuyos beneficios iban dirigidos a los hijos del funcionario.

Aunque las autoridades locales reportaron la muerte de Andriesz como un presunto suicidio y no se presentaron pruebas públicas que vinculen su fallecimiento con las denuncias, el caso dio un giro luego de que parlamentarios británicos exigieran una investigación independiente sobre la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), organismo al que el denunciante había acusado de no brindarle la protección adecuada frente a fuertes represalias.

Jeffrey Epstein mantuvo relaciones durante mucho tiempo con las élites políticas y económicas de todo el mundo. En julio de 2019, fue detenido e inculpado por explotación sexual de menores y asociación ilícita. Fue hallado ahorcado en su celda el 10 de agosto de 2019, cuando estaba a la espera del proceso. Según la autopsia, se suicidó.

Página 12