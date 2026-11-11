Huelga general en España: disturbios y detenidos en los reclamos por la crisis de vivienda

España atraviesa este miércoles una huelga general de 24 horas después de 14 años. Fue convocada por los dos grandes sindicatos del país: reclaman mejoras salariales y medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna. Durante las primeras horas de la protesta, las autoridades registraron más de 40 detenidos, según informó el Ministerio del Interior.

Quiénes impulsan la huelga

La medida fue convocada conjuntamente por primera vez en 14 años por los sindicatos Comisiones Obreras (Ccoo) y Unión General de Trabajadores (UGT). También cuenta con el respaldo de otras organizaciones gremiales y de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, impulsora original de la protesta.

Bajo el lema “Salarios, vivienda y precios”, los manifestantes exigen medidas para frenar la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a un hogar digno. También reclaman un nuevo marco laboral que permita recuperar el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

Las principales manifestaciones están previstas para esta tarde en distintas ciudades. En Madrid, comenzarán a las 18 en Atocha, con destino a plaza de España, mientras que en Barcelona partirán a las 17.30 desde los Jardinets de Gràcia.

También habrá movilizaciones en Sevilla, Valencia y Cádiz, desde las 18. La huelga se desarrolla dos días antes del inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.



