Francia: nueva jornada de protestas estudiantiles en diferentes puntos del país

La nueva jornada de protestas estudiantiles en Francia, convocada por los sindicatos de la educación pública y en secundaria por las organizaciones de alumnos, estuvo marcada este martes por la agresión a una concejala en la región parisina. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió que se castigue a los responsables “con la mayor firmeza”.

El ataque a la concejala

La concejala había acudido a las puertas de un instituto, donde algunas personas habían incendiado contenedores para evitar la entrada al establecimiento, para intentar mediar entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Allí, recibió el impacto de una botella llena de combustible en el pecho y tuvo que ser trasladada al hospital.

El presidente consideró inaceptable el ataque a un cargo público y expresó su solidaridad con la concejala agredida y con “el conjunto del personal educativo, sobre todo los directores, que están siendo el blanco de la violencia”.

“La violencia no tiene sitio en la democracia. Estos hechos no tienen nada que ver con la expresión de reivindicaciones: son fruto de la brutalidad y la intimidación y deben ser castigados con la mayor firmeza”, señaló Macron en la red social X.

El ministro de Educación, Edouard Geffray, también repudió la agresión. “Esto ya no son reivindicaciones de alumnos de instituto, afrontamos comportamientos criminales”, sentenció en declaraciones a la prensa.

Los hechos tuvieron lugar en el instituto Gaston-Bachelard de Chelles, a unos 30 kilómetros al este de la capital, y provocaron que la concejala presentara una denuncia por “intento de asesinato”, según reveló la presidenta de la región, Valérie Pécresse, que se trasladó hasta allí.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el punto de mira de los manifestantes que le reprochan exceso de fuerza policial, condenó los actos y los consideró “violencia urbana”, mientras que la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, pidió que “el autor sea juzgado a la altura de la gravedad de los hechos”.

Las organizaciones estudiantiles también rechazaron esa agresión y todo acto de violencia que, dijeron, “son fruto de la frustración por la respuesta del Ejecutivo, cuyas consecuencias acaban afectando al personal educativo”.

En ese mismo instituto, varios alumnos habían arrojado artefactos pirotécnicos al interior del establecimiento el lunes para impedir que se dictaran clases.

La nueva jornada de protestas fue convocada por los sindicatos de docentes, con manifestaciones en diferentes puntos del país.

El responsable de Educación informó que la mayor parte de los alumnos fueron a clase y su departamento aseveró que solo medio centenar de institutos permanecieron bloqueados, mientras que el portavoz del Gobierno, Mathieu Lefèvre, aseguró que casi 300 docentes fueron agredidos desde el inicio del movimiento de protesta y consideró esos actos inaceptables.

Las manifestaciones en Francia comenzaron en septiembre con estudiantes que exigían la renovación de los edificios escolares, más profesores y reformas universitarias, pero luego se convirtieron en protestas más amplias contra el costo de la vida, a las que se sumaron sindicatos y activistas políticos, y que en ocasiones se tornaron violentas.

Los sindicatos adhieren a la huelga general

Los sindicatos estudiantiles fueron recibidos este lunes por el primer ministro, Sébastien Lecornu, cuyas concesiones no los convencieron de abandonar las protestas.

Los representantes estudiantiles aseguraron que no se conforman con la reforma de la plataforma de acceso a la universidad que ya anunció el Ejecutivo y que lo que reclaman son más plazas en la educación superior para que la selección sea menos severa.

A la salida del encuentro hicieron saber que mantienen el llamamiento al bloqueo de institutos y que se sumarían a las manifestaciones que se convoquen. A su vez, anunciaron que participarán en la huelga general del 17 de noviembre.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la segunda mayor organización sindical de Francia, también confirmó su adhesión a la huelga general en rechazo al aumento del 1,6 % del salario mínimo anunciado por el Gobierno el lunes y a su propuesta de reducir los impuestos patronales a condición de que las empresas acuerden subas salariales en las próximas negociaciones de convenios colectivos.

La dirigente de la CGT, Sophie Binet, rechazó la propuesta que situará el salario mínimo mensual en 1.502 euros. “Son migajas, no vinimos aquí a reclamar limosna, queremos el reconocimiento de nuestro trabajo que los trabajadores vienen pidiendo en las manifestaciones”, aseguró.

Binet precisó que, de los 23 euros de aumento anunciados para el salario mínimo, 18 corresponden a la suba automática que ya estaba prevista para el 1 de enero. De este modo, el incremento adicional es de 5 euros, una cifra que la líder de la CGT consideró que no alcanza “ni para un kilo de tomates”.

La líder del primer sindicato, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (Cfdt), Marylise Léon, también sostuvo que el aumento era insuficiente.

Ante este escenario, el jefe del Gobierno reconoció que “las tensiones sociales son fuertes” y que existen “inquietudes políticas sobre el futuro”, pero alertó de las dificultades que supone tener una deuda tan elevada y de alcanzar acuerdos en un periodo preelectoral.

Además, rechazó aumentos más importantes del salario mínimo porque, a su juicio, pueden destruir empleos, y señaló que se adoptaron otras medidas en favor del poder adquisitivo, como la prolongación a 2027 de las ayudas a la compra de carburantes destinadas a varios sectores.

Página 12